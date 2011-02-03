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Descontinuado

cabeças de corte

HQ8/50

4.3
| (70) Críticas | 88% recomendam este produto
Mantenha um barbear rente
Num intervalo de dois anos, as cabeças da sua máquina de barbear cortam 9 milhões de pêlos do seu rosto. Substitua as cabeças de corte e obtenha novamente um desempenho a 100%.
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Subst. as cabeças a cada 2 anos p/ obter os melhores resultados

Mantenha um barbear rente

  • DualPrecision

  • 3 cabeças

Tecnologia de barbear Super Lift & Cut com sistema de lâmina dupla

Tecnologia de barbear Super Lift & Cut com sistema de lâmina dupla

Sistema de lâmina dupla da sua máquina de barbear Philips: a primeira lâmina levanta e a segunda lâmina corta para obter um barbear confortável e rente.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

A máquina de barbear Philips tem cabeças ultra finas com ranhuras para cortar pêlos compridos e orifícios para cortar os pêlos mais curtos.

Cabeças de corte confortáveis

Cabeças de corte confortáveis

O formato especial destas cabeças de corte da Philips permitem um contacto suave com a pele para um barbear confortável.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.3

de 5

70

Críticas

88%

recomendam este produto

03/02/2011

España

España

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HQ8/40 cabezales de afeitado

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22/11/2010

España

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07/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

excellent product, not had a wet shave in two years since I had it for christmas

This model is much improved to the one I had in the sixties and I use it every day. Not used a wet shave razor since I got it two years ago. Just received new blades which I will be replacing soon.

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Esta avaliação foi feita para HQ8/50 shaving heads

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