Vídeo componente de varrimento progressivo para qualidade de imagem optimizada

O Varrimento progressivo duplica a resolução vertical da imagem, produzindo imagens incrivelmente nítidas. Em vez de o ecrã receber primeiro o campo com as linhas ímpares seguido do campo com as linhas pares, ambos os campos são escritos em simultâneo. É criada uma imagem total instantaneamente com a resolução máxima. A essa velocidade, o olho capta uma imagem mais nítida sem a estrutura de linhas.