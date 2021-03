Televisor Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D verdadeiramente envolvente

Deixe-se encantar por filmes 3D na sua própria sala de estar com o televisor compatível com Full HD 3D. O Active 3D utiliza a última geração em ecrãs de comutação rápida para uma profundidade e realismo autênticos em resolução Full HD de 1080x1920. Lançamentos de filmes 3D de qualidade em Blu-ray e as futuras emissões em 3D oferecem uma ampla selecção de conteúdos de alta qualidade. Com o seu televisor Philips compatível, fica preparado para a experiência 3D em Full HD através da adição de um leitor Blu-ray compatível com 3D ou de um receptor HD. Para um momento de diversão em família - com mais de 2 espectadores - adicione todos os óculos 3D que necessitar (kit de extensão PTA03).