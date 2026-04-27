Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Aparar, contornar, cortar
Para qualquer comprimento de pelo
3 pentes de encaixe para barba curta
Recarregável, uso a húmido e a seco
Concebida para estilos de barba e cuidados corporais masculinos, a Philips OneBlade apara, contorna e corta pelos de qualquer comprimento. Proporciona um barbear fácil e confortável graças a um revestimento deslizante e pontas arredondadas. Além disso, com um cortador que se move a 200x por segundo, é eficiente mesmo em pelos mais compridos.
Apare a barba para manter o seu comprimento preferido. A sua máquina de barbear do rosto Philips OneBlade inclui 3 pentes para barba curta: 1 mm para um aspeto de barba por fazer, 3 mm para uma barba com linhas definidas e 5 mm para uma barba comprida.
Obtenha as linhas precisas em segundos com a lâmina de dupla face que lhe permite ver todos os pelos que está a cortar.
4.3
de 5
4425
Críticas
90%
recomendam este produto
JPbg
27/04/2026
Portugal
Comprador verificado
Produto de custo acessível mas de boa qualidade
Produto de custo acessível mas de boa qualidade e utilidade.
Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2724/23 Rosto
Date of Use 2026-02-18
Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2724/23 Rosto
Date of Use 2026-02-18
NFM50
09/02/2026
Portugal
Comprador verificado
Uma máquina TOP.
Muito versátil, barbear suave e preciso, a bateria tem uma duração excelente.
Pontos positivos
Muito precisa e de fácil utilização
Pontos negativos
Custo da lâmina
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2734/23 Rosto
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 QP2734/23 Rosto
Marajo
30/01/2026
Portugal
Comprador verificado
Aparelho moderno
Aparelho de ótimo desempenho, estou muito satisfeito com a aquisição
Pontos positivos
Bateria de longa duração, lamina eficiente
Pontos negativos
Não desliza e os pelos cortados espalham pelo ambiente
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 with connectivity QP4530/30R1 Rosto, renovada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade 360 with connectivity QP4530/30R1 Rosto, renovada
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
Cada lâmina dura até 4 meses para oferecer a melhor experiência de barbear. Com base em 2 sessões de barbear completas por semana. Os resultados efetivos podem variar.