2 capas em espuma Comply™ para uma adaptação confortável e isolamento de ruído

Melhore a sua experiência de audição com as capas em espuma Comply® incluídas, que são fornecidas com 2 opções personalizadas. As capas seguras da série S proporcionam uma adaptação segura com um conforto surpreendente durante todo o dia; enquanto as capas da série Ts fornecem um excelente isolamento de ruído, permitindo-lhe desligar-se do mundo lá fora e ligar-se à sua música.