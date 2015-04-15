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Descontinuado

Philips FidelioAuscultadores com microfone

S2WT/00

3.7
| (6) Críticas

1 prémio

Alta fidelidade, qualidade topo de gama
Os auscultadores Philips Fidelio S2 foram concebidos com precisão para fornecer um som natural e equilibrado, revelando todos os detalhes, exactamente como o artista os concebeu. Um som surpreendente num design leve mas duradouro para conforto e prazer verdadeiros em audições em movimento.
Ver todos os benefícios

Para onde quer que vá

Alta fidelidade, qualidade topo de gama

  • Áudio de alta resolução

  • Auriculares

  • Capas ultra-macias em silicone

  • Cabo plano

Áudio de alta resolução reproduz música na sua forma mais pura

Áudio de alta resolução reproduz música na sua forma mais pura

O áudio de alta resolução oferece o melhor em desempenho de áudio, reproduzindo gravações originais de estúdio mais fielmente do que os formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Esta qualidade de áudio sem cedências torna o áudio de alta resolução na melhor companhia para os amantes de música. Os auscultadores Fidelio cumprem os exigentes padrões necessários para o selo de qualidade de áudio de alta resolução. Quer esteja a desfrutar da sua colecção de alta resolução ou de uma fonte de música mais tradicional, as altas frequências alargadas e suaves da gama de auscultadores Fidelio ajudá-lo-ão a aproveitar mais a sua música.

Diafragmas em neodímio de 13,5 mm de alta potência para som excepcional

Diafragmas em neodímio de 13,5 mm de alta potência para som excepcional

Todos os diafragmas do altifalante são seleccionados cuidadosamente, sintonizados e testados, antes de serem combinados de forma a garantir o som natural mais equilibrado. Os diafragmas de 13,5 mm utilizam ímanes em neodímio de alta potência para fornecer graves de impacto profundo, frequências médias transparentes e altas frequências requintadas.

Design posterior semi-fechado para equilíbrio de som e ampliação dos graves

A arquitectura posterior semi-fechada, combinada com diafragmas grandes de alta qualidade, assegura uma maior ampliação dos graves, enquanto o próprio design é optimizado para minimizar as fugas de som. Os canais frontais de equalização da pressão permitem um som mais detalhado e equilibrado, que reduz o efeito de oclusão permitindo uma experiência de audição mais natural.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image AWARD-961264

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.7

de 5

6

Críticas

4
2

15/04/2015

Danmark

Danmark

Fantastisk kvalitet!

Disse Fidelio S2 er perfekte! Det 90 graders vinklede mini-jack kombineret med "flat cord" fungerer fantastisk, jeg har ALDRIG oplevet at ledningen har fået viklet sig sammen. Designet er gennemført og man kan virkelig fornemme kvaliteten. Taget i betragtning af at produktets ear-speakers er fremstillet i en form for metal, er disse earphones virkelig lette! Fantastisk lyd, både i de lave toner, mellemliggende toner samt høje toner! Fidelio S2 er suveræn hvad end man lytter til; Hip-hop, Rock, Trance, House, - you name it!

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02/07/2013

Deutschland

Deutschland

Atemberaubender Klang trifft auf zeitloses Design

Die In-Ear Kopfhörer sind in einem sehr schlichten, leuchtenden Klavierlack-Weiß gehalten. Das Gold setzt tolle Akzente. Dank dem Klavierlack gibt es aber keine lästigen Fingerabdrücke bzw. Kratzer auf den Kopfhörern. Bei dem Kabel handelt es sich um ein sogenanntes Flachbandkabel - Vorteil: Kabelgewirr wird reduziert bzw. komplett vermieden. Außen hat das Kabel die Farbe weiß, innen dagegen ist es leicht beige, was hervorragend zu den goldenen Akzenten passt. Insgesamt wirkt es dadurch noch hochwertiger. Der Klang ist sehr ausgewogen - von kräftigen Bässen, über klare Mitten, bis hin zu den klaren hohen Tönen. Besonders hervorheben möchte ich aber die hohen Töne! Es ist schwer zu beschreiben, aber die Musik ist wirklich besonders Glasklar! Hier zeigt sich die Stärke dieses InEar Systems. Von Pop, über Rock bis hin zu bekannten Musical-Titel habe ich alles getestet. Umgebungsgeräusche (egal ob im Zug, an einer befahrenen Straße, etc.) können den Musikgenuss nicht trüben, auch nicht bei kleiner Lautstärke. Allerdings stört es mich ein wenig, dass ich am integrierten Regler keine Möglichkeit habe die Lautstärke zu variieren. Ich kann das InEar System jedem empfehlen, der Wert auf klare Musikwiedergabe legt, aber keine Abstriche beim Design in Kauf nehmen will.

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28/06/2013

Deutschland

Deutschland

Qualitativ hochwertiges Headset - excellenter Sound

Auf der Suche nach einem höherwertigen kabelgebunden Headset bin ich auf das „Philips Fidelio S2 In-Ear Headset“ gestoßen. Die Lieferung erfolgt in einer stabilen Box mit Magnetverschluß. Darin befinden sich neben dem Headset eine große Anzahl von Ersatzpads – in verschiedenen Ausführungen und Größen – sowie die Bedienungsanleitung und ein rundes Ledercase mit Reißverschluss zur Aufbewahrung. Das Design des Headsets besticht – alles in weiß gehalten – durch eine hochwertige Verarbeitung. In den als Flachbandkabel ausgeführten Leitungen befindet sich ein Schalter zur Bedienung. Die Kabellänge ist ausreichend dimensioniert. Der 3,5 mm – Klinkenstecker ist stabil, abgewinkelt und findet gut Kontakt im Smartphone oder MP3-Player. Das Headset lässt sich gut tragen und ist auch nach längerer Tragezeit nicht unangenehm in den Ohren. Der Sound ist ausgewogen, wobei die Höhen kristallklar wiedergegeben werden. Im Bassbereich lassen sich die ohnehin guten Wiedergabeeigenschaften noch durch mögliche Equalizereinstellung am Smartphone oder anderen Signalquellen individuell einstellen. Der Schallpegel ist bereits bei gering eingestellter Lautstärke in Ordnung und neigt auch bei höheren Pegeln nicht zum Übersteuern oder Verzerren. Fazit: Wer auf der Suche nach einem hochwertigen Headset ist – ideal für, den, der neben den Telefonaten auch Musik in guter Qualität geniessen möchte – dem kann ich das „Philips Fidelio S2 In-Ear Headset“ empfehlen.

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