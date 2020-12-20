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Descontinuado
4.2
de 5
2259
Críticas
85%
recomendam este produto
Lf61
20/12/2020
Portugal
Comprador verificado
Conforto ao barbear
Um bom produto com ótima relação qualidade preço. Recomendo!
Pontos positivos
Adaptabilidade aos contornos do rosto.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5420/06 Wet and dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
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ruipedro899
26/05/2020
Portugal
Comprador verificado
bom produto
Produto com qualidade, recomendo, muito bom. Comprava novamente
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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MetaLimit
11/02/2020
Portugal
Comprador verificado
O produto é de extrema eficiência.
Recomendo a todos os homens que necessitam de desfazer a barba numa base quase diária.
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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