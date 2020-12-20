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Descontinuado

Shaver series 5000Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

S5420/06

4.2
| (2259) Críticas | 85% recomendam este produto

2 Prémios

A húmido ou a seco, barbear suave
A máquina de barbear AquaTouch protege a sua pele, enquanto lhe permite desfrutar de um barbear refrescante. O nosso sistema de lâminas MultiPrecision com cabeças de perfil arredondado foi desenvolvido para proteger a sua pele e deslizar suavemente sobre a mesma.
Ver todos os benefícios

Protege 10x melhor do que uma lâmina normal

A húmido ou a seco, barbear suave

  • Sistema de lâminas MultiPrecision

  • 45 min. autonomia sem fios/1 h carreg.

  • Aparador de precisão SmartClick

O perfil de cabeça arredondado desliza suavemente pelo rosto, protegendo a sua pele.

O perfil de cabeça arredondado desliza suavemente pelo rosto, protegendo a sua pele.

Barbear rente sem cortes. O sistema de lâminas MultiPrecision com perfil de cabeça arredondado desliza suavemente pelo rosto, protegendo a sua pele.

Obtenha um barbear confortável a seco ou refrescante a húmido com AquaTec

Obtenha um barbear confortável a seco ou refrescante a húmido com AquaTec

Escolha como prefere barbear-se. Com a vedação AquaTec Wet & Dry, pode optar por um barbear rápido a seco, mas confortável. Ou pode barbear-se a húmido – com gel ou espuma – até debaixo do chuveiro.

Lâminas que se elevam e cortam pêlos compridos e curtos para um barbear rápido

Lâminas que se elevam e cortam pêlos compridos e curtos para um barbear rápido

Obtenha um barbear rápido e apurado. O nosso sistema de lâminas MultiPrecision levanta e corta todos os pelos compridos e curtos – tudo em apenas algumas passagens.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

  • Award image AWARD-961262
  • Award image AWARD-612378

Críticas

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4.2

de 5

2259

Críticas

85%

recomendam este produto

20/12/2020

Portugal

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Comprador verificado

Conforto ao barbear

Um bom produto com ótima relação qualidade preço. Recomendo!

Pontos positivos

Adaptabilidade aos contornos do rosto.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5420/06 Wet and dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

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26/05/2020

Portugal

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Comprador verificado

bom produto

Produto com qualidade, recomendo, muito bom. Comprava novamente

Sim, recomendo este produto

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11/02/2020

Portugal

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Comprador verificado

O produto é de extrema eficiência.

Recomendo a todos os homens que necessitam de desfazer a barba numa base quase diária.

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Protege 10x mais em comparação com uma lâmina normal - teste conduzido na Alemanha em 2015, depois 21 dias ambientação