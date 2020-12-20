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Descontinuado
Sistema de lâminas MultiPrecision
45 min. autonomia sem fios/1 h carreg.
Aparador de precisão SmartClick
Barbear rente sem cortes. O sistema de lâminas MultiPrecision com perfil de cabeça arredondado desliza suavemente pelo rosto, protegendo a sua pele.
Escolha como prefere barbear-se. Com a vedação AquaTec Wet & Dry, pode optar por um barbear rápido a seco, mas confortável. Ou pode barbear-se a húmido – com gel ou espuma – até debaixo do chuveiro.
Obtenha um barbear rápido e apurado. O nosso sistema de lâminas MultiPrecision levanta e corta todos os pelos compridos e curtos – tudo em apenas algumas passagens.
Prémios
4.2
de 5
2259
Críticas
85%
recomendam este produto
Lf61
20/12/2020
Portugal
Comprador verificado
Conforto ao barbear
Um bom produto com ótima relação qualidade preço. Recomendo!
Pontos positivos
Adaptabilidade aos contornos do rosto.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5420/06 Wet and dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5420/06 Wet and dry electric shaver
ruipedro899
26/05/2020
Portugal
Comprador verificado
bom produto
Produto com qualidade, recomendo, muito bom. Comprava novamente
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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MetaLimit
11/02/2020
Portugal
Comprador verificado
O produto é de extrema eficiência.
Recomendo a todos os homens que necessitam de desfazer a barba numa base quase diária.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5420/06 Wet and dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
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Protege 10x mais em comparação com uma lâmina normal - teste conduzido na Alemanha em 2015, depois 21 dias ambientação