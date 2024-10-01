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  • Barbear rente, fácil e confortável
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Descontinuado

Shaver series 5000Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

S5466/18

4.1
| (453) Críticas | 82% recomendam este produto
Barbear rente, fácil e confortável
A máquina de barbear da série 5000 da Philips torna o barbear diário fácil e confortável. As lâminas ComfortTech e as cabeças de contorno 360° permitem um barbear perfeito, enquanto a pega ergonómica garante um controlo fácil. A abertura com apenas um toque torna a limpeza rápida e simples.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Barbear rente, fácil e confortável

  • Lâminas ComfortTech

  • Cabeças de contorno a 360°

  • Visor avançado

  • Aparador de precisão SmartClick

Barbear eficiente a pensar no conforto da pele

Barbear eficiente a pensar no conforto da pele

As lâminas ComfortTech de afiação automática proporcionam um barbear eficiente e limpo, ao mesmo tempo que ajudam a manter o conforto da pele. As tampas das lâminas curvas foram concebidas para proteger a pele, uma vez que as lâminas cortam o pelo acima do nível da pele para um resultado suave e confortável.

Segue os contornos faciais para um barbear suave e confortável

Segue os contornos faciais para um barbear suave e confortável

Cabeças totalmente flexíveis rodam 360° para seguir os contornos do seu rosto. Isto ajuda a manter o contacto com a pele para um barbear cuidado e confortável, mesmo em áreas mais difíceis de alcançar.

Aparador de encaixe para modelação de bigode e patilhas

Aparador de encaixe para modelação de bigode e patilhas

Encaixe o aparador de precisão suave para a pele para dar os toques finais ao seu look. É ideal para manter um bigode e aparar as patilhas com controlo e precisão.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.1

de 5

453

Críticas

82%

recomendam este produto

01/10/2024

Portugal

Portugal

Agradavel surpresa

Há muitos anos que não usava uma máquina de barbear! Silenciosa e bom corte, deixando a pele macia. Irrita um pouco a pele no pescoço, mas deve ser por falta de hábito

Pontos positivos

pele suave, silenciosa, facil de limpar

Pontos negativos

apararador de patilhas separado

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5467/17 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

Sim, recomendo este produto

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27/04/2024

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Uma excelente supresa ...

Tinha uma S5550/44 que durou apenas dois anos, estava em garantia e esta foi a que foi entregue como troca. Funciona muito melhor que a anterior: corta melhor, a bateria dura mais tempo. O produto em si parece ser mais sólido e bem construído. Já era altura da Philips mudar o porto de carga para USB-C, menos um carregador e as normas da União Europeia assim o pedem. O acessório de corte é irrelevante e desnecessário, pois corta pouco e mal, mais valia não ser fornecido.

Pontos positivos

Melhor corte, melhor bateria

Pontos negativos

Sem indicador de bateria restante, porto de carga USB-C já devia ser o standard

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06/07/2025

España

España

Comprador verificado

Larga duracion de la bateria.

Satisface mis pretensiones de la afeitadora eléctrica

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5467/17 Afeitadora eléctrica en seco y mojado

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 