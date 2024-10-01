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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Lâminas ComfortTech
Cabeças de contorno a 360°
Visor avançado
Aparador de precisão SmartClick
As lâminas ComfortTech de afiação automática proporcionam um barbear eficiente e limpo, ao mesmo tempo que ajudam a manter o conforto da pele. As tampas das lâminas curvas foram concebidas para proteger a pele, uma vez que as lâminas cortam o pelo acima do nível da pele para um resultado suave e confortável.
Cabeças totalmente flexíveis rodam 360° para seguir os contornos do seu rosto. Isto ajuda a manter o contacto com a pele para um barbear cuidado e confortável, mesmo em áreas mais difíceis de alcançar.
Encaixe o aparador de precisão suave para a pele para dar os toques finais ao seu look. É ideal para manter um bigode e aparar as patilhas com controlo e precisão.
4.1
de 5
453
Críticas
82%
recomendam este produto
xarroco
01/10/2024
Portugal
Agradavel surpresa
Há muitos anos que não usava uma máquina de barbear! Silenciosa e bom corte, deixando a pele macia. Irrita um pouco a pele no pescoço, mas deve ser por falta de hábito
Pontos positivos
pele suave, silenciosa, facil de limpar
Pontos negativos
apararador de patilhas separado
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5467/17 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5467/17 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
Vulcanoid75
27/04/2024
Portugal
Comprador verificado
Uma excelente supresa ...
Tinha uma S5550/44 que durou apenas dois anos, estava em garantia e esta foi a que foi entregue como troca. Funciona muito melhor que a anterior: corta melhor, a bateria dura mais tempo. O produto em si parece ser mais sólido e bem construído. Já era altura da Philips mudar o porto de carga para USB-C, menos um carregador e as normas da União Europeia assim o pedem. O acessório de corte é irrelevante e desnecessário, pois corta pouco e mal, mais valia não ser fornecido.
Pontos positivos
Melhor corte, melhor bateria
Pontos negativos
Sem indicador de bateria restante, porto de carga USB-C já devia ser o standard
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5466/17 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5466/17 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
ángel.gm
06/07/2025
España
Comprador verificado
Larga duracion de la bateria.
Satisface mis pretensiones de la afeitadora eléctrica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5467/17 Afeitadora eléctrica en seco y mojado
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5467/17 Afeitadora eléctrica en seco y mojado
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.