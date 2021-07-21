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Descontinuado

Shaver series 5000Máquina de barbear eléctrica a seco

S5510/45

4.2
| (2967) Críticas | 86% recomendam este produto

2 Prémios

Barbear rente, rápido
A Shaver Series 5000 confere velocidade à sua rotina matinal com um rápido sistema de lâminas MultiPrecision e cabeças totalmente laváveis.
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Barbear rapidamente as zonas de barba densa com mais 20% de potência

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Barbeie as zonas de barba densa mais rapidamente com um reforço extra de potência de 20% ao activar o modo Turbo+.

Lâminas que se elevam e cortam pêlos compridos e curtos para um barbear rápido

Lâminas que se elevam e cortam pêlos compridos e curtos para um barbear rápido

Obtenha um barbear rápido e apurado. O nosso sistema de lâminas MultiPrecision levanta e corta todos os pelos compridos e curtos – tudo em apenas algumas passagens.

Cabeças que flectem em 5 direcções para um barbear rápido e rente

Cabeças que flectem em 5 direcções para um barbear rápido e rente

Cabeças flexíveis em 5 direcções com 5 movimentos independentes que asseguram um bom contacto com a pele para um barbear rápido e rente, mesmo no pescoço e no maxilar.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

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Críticas

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4.2

de 5

2967

Críticas

86%

recomendam este produto

21/07/2021

Portugal

Portugal

Faz as funções de forma excelente

Avaliei assim porque a antecessora, igualmente Philips, durou quase 20 anos e continua boa...mas não tão boa como esta.

Pontos positivos

Excelente relação custo-benefício

Pontos negativos

Não descobri nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5530 Refurbished Wet and dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5530 Refurbished Wet and dry electric shaver

27/08/2020

Portugal

Portugal

excelente relação preço / qualidade

Excelente qualidade face ao preço. recomendaria a um amigo e / ou familiar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5110/06 Dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

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26/08/2020

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Super Energética

Possui um excelente deslizar na pele da face, mas sobretudo uma bateria que parece não ter fim. É do melhor que já tive e foram algumas. Parabéns.

Pontos positivos

Flexibilidade e período de tempo entre carregamentos.

Pontos negativos

Não consigo identificar, por enquanto.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5530/06 Wet and dry electric shaver

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