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Descontinuado
Sistema de lâminas MultiPrecision
Cabeças flexíveis em 5 direcções
Aparador de precisão e p/ nariz
Barbeie as zonas de barba densa mais rapidamente com um reforço extra de potência de 20% ao activar o modo Turbo+.
Obtenha um barbear rápido e apurado. O nosso sistema de lâminas MultiPrecision levanta e corta todos os pelos compridos e curtos – tudo em apenas algumas passagens.
Cabeças flexíveis em 5 direcções com 5 movimentos independentes que asseguram um bom contacto com a pele para um barbear rápido e rente, mesmo no pescoço e no maxilar.
Prémios
4.2
de 5
2967
Críticas
86%
recomendam este produto
Insysmw
21/07/2021
Portugal
Faz as funções de forma excelente
Avaliei assim porque a antecessora, igualmente Philips, durou quase 20 anos e continua boa...mas não tão boa como esta.
Pontos positivos
Excelente relação custo-benefício
Pontos negativos
Não descobri nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5530 Refurbished Wet and dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5530 Refurbished Wet and dry electric shaver
manecasexcelente qualidad
27/08/2020
Portugal
excelente relação preço / qualidade
Excelente qualidade face ao preço. recomendaria a um amigo e / ou familiar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5110/06 Dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5110/06 Dry electric shaver
mabeco
26/08/2020
Portugal
Comprador verificado
Super Energética
Possui um excelente deslizar na pele da face, mas sobretudo uma bateria que parece não ter fim. É do melhor que já tive e foram algumas. Parabéns.
Pontos positivos
Flexibilidade e período de tempo entre carregamentos.
Pontos negativos
Não consigo identificar, por enquanto.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 S5530/06 Wet and dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
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Mais 20% de energia - em comparação com a não utilização do modo Turbo+