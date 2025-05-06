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Shaver series 5000 Depiladora de corte elétrica a húmido e a seco
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Significado dos símbolos na máquina de barbear Philips
Posso substituir a bateria da máquina de barbear Philips?
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Que espuma ou gel posso utilizar com a minha máquina de barbear Philips?
Que máquinas de barbear Philips são compatíveis com a Quick Clean Pod?
SH50Cabeças de corte de substituição
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Estilizador de barba ajustável RQ111
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Shaver series 5000& 6000 Aparador para o nariz e orelhas
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O meu sistema Philips SmartClean está a transbordar
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