ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

  • Reduz a irritação da pele
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Reduz a irritação da pele
  • Reduz a irritação da pele
  • Reduz a irritação da pele
  • Reduz a irritação da pele
  • Reduz a irritação da pele
  • Reduz a irritação da pele
  • Reduz a irritação da pele
  • Reduz a irritação da pele
  • Reduz a irritação da pele
  • Reduz a irritação da pele
  • Reduz a irritação da pele
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Reduz a irritação da pele
  • Reduz a irritação da pele
  • Reduz a irritação da pele
  • Reduz a irritação da pele
  • Reduz a irritação da pele
  • Reduz a irritação da pele
  • Reduz a irritação da pele
  • Reduz a irritação da pele
  • Reduz a irritação da pele
  • Reduz a irritação da pele

Descontinuado

Shaver series 6000Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

S6680/26

4.3
| (760) Críticas | 89% recomendam este produto
Reduz a irritação da pele
A série 6000 da Philips proporciona um barbear perfeito e reduz a irritação da pele ao mesmo tempo. Tem um revestimento antifricção que cria uma superfície lisa e desliza sem esforço sobre a pele para provocar menos irritação.
Ver todos os benefícios

com revestimento antifricção

Reduz a irritação da pele

  • Lâminas MultiPrecision

  • Revestimento antifricção

  • Cabeças MultiFlex

  • Modo de proteção

As lâminas MultiPrecision cortam eficazmente mesmo em barbas curtas

As lâminas MultiPrecision cortam eficazmente mesmo em barbas curtas

Obtenha um barbear rápido e apurado. As lâminas MultiPrecision levantam os pelos mais curtos e compridos para os cortar, e qualquer barba restante, em apenas algumas passagens.

Revestimento antifricção para um barbear suave e sem esforço

Revestimento antifricção para um barbear suave e sem esforço

O revestimento especial aplicado nos anéis de corte foi desenvolvido para reduzir a fricção na sua pele, criando um barbear suave e sem esforço, que minimiza a irritação da pele.

Seguimento de contornos de 5 direções para um barbear confortável

Seguimento de contornos de 5 direções para um barbear confortável

As cabeças flexíveis em 5 direções com 5 movimentos independentes seguem os contornos do seu rosto e permitem que a máquina de barbear deslize confortavelmente sobre a pele com a mínima resistência.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

760

Críticas

89%

recomendam este produto

21/02/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

O produto é muito funcional

Tem características muito práticas para quem utiliza diariamente, nomeadamente, pelo facto de se poder utilizar no banho, o que é excelente! Além disso, deixa a pele macia e a barba muito bem feita. Estou muito satisfeito.

Pontos positivos

Utilizar no banho

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 6000 S6680/26 Wet and dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 6000 S6680/26 Wet and dry electric shaver

05/02/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Qualidade tecnológica com qualidade funcional

Ergonomia aliada ao elevado desempenho e funcionalidades esperadas

Pontos positivos

funcionalidade Ergonomia Desempenho

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 6000 S6680/26 Wet and dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 6000 S6680/26 Wet and dry electric shaver

05/02/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Produto de grande qualidade

Eu desde que me conheço sempre usei máquinas de barbear da Philips, fáceis de manusear, ergonómicas, e principalmente a qualidade do corte ao barbear, é uma característica habitual destes produtos que ainda mantêem qualidade superior porque são ainda fabricados no país de origem, o que é sempre uma mais valia.

Pontos positivos

Todas

Pontos negativos

Não conheço

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 6000 S6630/11 Wet and dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 6000 S6630/11 Wet and dry electric shaver

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis