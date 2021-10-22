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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Lâminas de precisão V-Track
Cabeças ContourDetect de 8 direções
Aparador de precisão SmartClick
Obtenha o barbear rente perfeito. As lâminas de precisão V-Track posicionam suavemente cada pelo na melhor posição de corte, mesmo os pelos encostados à pele e com comprimentos diferentes. Corta 30% mais rente em menos passagens deixando a sua pele em óptimo estado.
Siga cada contorno do seu rosto e pescoço com cabeças ContourDetect de 8 direcções. Cortará 20% mais de pelos em cada passagem, o que resultará num barbear extremamente rente e macio.
Escolha como prefere barbear-se. Com a vedação AquaTec Wet & Dry, pode optar por um barbear rápido a seco, mas confortável. Ou pode barbear-se a húmido – com gel ou espuma – até debaixo do chuveiro.
Prémios
4.2
de 5
2361
Críticas
85%
recomendam este produto
Lion1234
22/10/2021
Portugal
Comprador verificado
Muito satisfeito pela compra
A máquina de barbear S9031 tem sido uma excelente escolha e funciona muito bem. Tem uma bateria que dura vários dias, é muito suave ao fazer a barba mesmo que seja barba de alguns dias. Funciona muito bem a seco bem como com espuma de barbear. O motor é bastante silencioso. Estou muito satisfeito pela compra e recomendo-a.
Pontos positivos
Excelente corte, silenciosa e com uma bateria muito durável.
Pontos negativos
Nada a referir
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 S9031/12 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 S9031/12 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
24/09/2021
Portugal
Excelente produto
Até a barba mais espessa consegue realizar um execelente trabalho. Recomendo.
Pontos positivos
Cortar durante o duche
Pontos negativos
Acessório caros
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 S9031/12 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 S9031/12 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
Luis26
16/08/2021
Portugal
muito bom , estou muito satisfeito .
Sempre comprei maquinas de barbear Philips e nunca tive qualquer problema com as maquinas , recomendo a toda gente a compra destas maquinas , nao se vão a reprenderem . Obrigado Philips
Pontos positivos
nao magoa a face
Pontos negativos
nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 S9031/12 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 S9031/12 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
Corta até 20% mais de pelos - em comparação com SensoTouch