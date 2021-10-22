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Descontinuado

Shaver series 9000Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

S9031/12

4.2
| (2361) Críticas | 85% recomendam este produto

1 prémio

Perfeição em cada passagem
A Shaver 9000 é a nossa máquina de barbear mais avançada de sempre. A tecnologia exclusiva de detecção de contornos oferece um alcance excepcional de todos os contornos do seu rosto e o sistema V-Track orienta os pelos para a melhor posição de corte, proporcionando os resultados mais rentes.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Corta até 20% mais pelos* numa só passagem

Perfeição em cada passagem

  • Lâminas de precisão V-Track

  • Cabeças ContourDetect de 8 direções

  • Aparador de precisão SmartClick

As lâminas orientam os pelos com perfeição para um barbear rente

As lâminas orientam os pelos com perfeição para um barbear rente

Obtenha o barbear rente perfeito. As lâminas de precisão V-Track posicionam suavemente cada pelo na melhor posição de corte, mesmo os pelos encostados à pele e com comprimentos diferentes. Corta 30% mais rente em menos passagens deixando a sua pele em óptimo estado.

As cabeças fletem em 8 direções diferentes para um resultado excelente

As cabeças fletem em 8 direções diferentes para um resultado excelente

Siga cada contorno do seu rosto e pescoço com cabeças ContourDetect de 8 direcções. Cortará 20% mais de pelos em cada passagem, o que resultará num barbear extremamente rente e macio.

Obtenha um barbear confortável a seco ou refrescante a húmido com AquaTec

Obtenha um barbear confortável a seco ou refrescante a húmido com AquaTec

Escolha como prefere barbear-se. Com a vedação AquaTec Wet & Dry, pode optar por um barbear rápido a seco, mas confortável. Ou pode barbear-se a húmido – com gel ou espuma – até debaixo do chuveiro.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

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Críticas

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4.2

de 5

2361

Críticas

85%

recomendam este produto

22/10/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Muito satisfeito pela compra

A máquina de barbear S9031 tem sido uma excelente escolha e funciona muito bem. Tem uma bateria que dura vários dias, é muito suave ao fazer a barba mesmo que seja barba de alguns dias. Funciona muito bem a seco bem como com espuma de barbear. O motor é bastante silencioso. Estou muito satisfeito pela compra e recomendo-a.

Pontos positivos

Excelente corte, silenciosa e com uma bateria muito durável.

Pontos negativos

Nada a referir

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Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 S9031/12 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

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24/09/2021

Portugal

Portugal

Excelente produto

Até a barba mais espessa consegue realizar um execelente trabalho. Recomendo.

Pontos positivos

Cortar durante o duche

Pontos negativos

Acessório caros

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16/08/2021

Portugal

Portugal

muito bom , estou muito satisfeito .

Sempre comprei maquinas de barbear Philips e nunca tive qualquer problema com as maquinas , recomendo a toda gente a compra destas maquinas , nao se vão a reprenderem . Obrigado Philips

Pontos positivos

nao magoa a face

Pontos negativos

nenhuma

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  1. Corta até 20% mais de pelos - em comparação com SensoTouch