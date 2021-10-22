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Shaver series 9000 S9090/43 Wet and dry electric shaver

S9090/43

4.2
| (2361) Críticas | 85% recomendam este produto
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4.2

de 5

2361

Críticas

85%

recomendam este produto

22/10/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Muito satisfeito pela compra

A máquina de barbear S9031 tem sido uma excelente escolha e funciona muito bem. Tem uma bateria que dura vários dias, é muito suave ao fazer a barba mesmo que seja barba de alguns dias. Funciona muito bem a seco bem como com espuma de barbear. O motor é bastante silencioso. Estou muito satisfeito pela compra e recomendo-a.

Pontos positivos

Excelente corte, silenciosa e com uma bateria muito durável.

Pontos negativos

Nada a referir

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Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 S9031/12 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

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24/09/2021

Portugal

Portugal

Excelente produto

Até a barba mais espessa consegue realizar um execelente trabalho. Recomendo.

Pontos positivos

Cortar durante o duche

Pontos negativos

Acessório caros

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16/08/2021

Portugal

Portugal

muito bom , estou muito satisfeito .

Sempre comprei maquinas de barbear Philips e nunca tive qualquer problema com as maquinas , recomendo a toda gente a compra destas maquinas , nao se vão a reprenderem . Obrigado Philips

Pontos positivos

nao magoa a face

Pontos negativos

nenhuma

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