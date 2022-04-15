ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Shaver series 9000 S9090/43 Wet and dry electric shaver

Descontinuado

Assistência

Shaver series 9000 S9090/43 Wet and dry electric shaver

S9090/43

Shaver series 9000 S9090/43 Wet and dry electric shaver

Descontinuado

Ir para loja

Registe o seu produto

Obtém a tua a garantia alargada

Registe-se num período de 90 dias após a compra e obtenha garantia alargada (podem aplicar-se condições).

Registar agora

Manuais e documentação

Passaporte ecológico - English (US)

  • PDF ficheiro, 144 kB
  • 15 April 2022

Manual do utilizador

  • PDF ficheiro, 3.8 MB
  • 18 April 2022

Perguntas mais frequentes

Peças e acessórios

Resolução de problemas