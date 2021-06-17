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Descontinuado

Shaver series 9000Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

S9531/26

4.4
| (2091) Críticas | 88% recomendam este produto
Perfeição em cada passagem
A Shaver 9000 é a nossa máquina de barbear mais avançada de sempre. A tecnologia exclusiva de detecção de contornos oferece um alcance excepcional de todos os contornos do seu rosto e o sistema V-Track orienta os pelos para a melhor posição de corte, proporcionando os resultados mais rentes.
Ver todos os benefícios
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A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Corta até 20% mais pelos* numa só passagem

Perfeição em cada passagem

  • Sistema de lâminas V-Track PRO

  • Cabeças ContourDetect de 8 direções

  • Sistema SmartClean PLUS

  • Aparador de precisão SmartClick

O nosso melhor sistema de barbear para barba de 1 a 3 dias

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Obtenha o barbear rente perfeito. As lâminas de precisão V-Track PRO posicionam suavemente cada pêlo na melhor posição de corte para uma barba de 1 a 3 dias – mesmo os pêlos encostados à pele e com comprimentos diferentes. Corta 30% mais rente* em menos passagens deixando a sua pele em óptimo estado.

As cabeças fletem em 8 direções diferentes para um resultado excelente

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Siga cada contorno do seu rosto e pescoço com cabeças ContourDetect de 8 direcções. Cortará 20% mais de pelos em cada passagem, o que resultará num barbear extremamente rente e macio.

Personalize o seu barbear escolhendo entre três regulações

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Escolha entre 3 modos para personalizar o seu barbear: Sensível – para um barbear suave mas cuidado. Normal – para um barbear cuidado diário. Rápido – para um barbear rápido que economiza tempo.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.4

de 5

2091

Críticas

88%

recomendam este produto

17/06/2021

Portugal

Portugal

Philips Shaver

Este foi o melhor produto que encontrei para o meu tipo de barba fácil de manejar e não irrita a pele Boa autonomia

Pontos positivos

Trabalhar a seco e com espuma. Simplicidade na utiização

Pontos negativos

Não encontrei

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 S9531/31 Wet and dry electric shaver

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17/03/2020

Portugal

Portugal

Utilização muito confortável

Excelente qualidade de corte, rápida e confortável...

Pontos positivos

Leve, silenciosa, rápida...

Pontos negativos

Alguma fragilidade da cabeça de corte

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 S9711/41 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

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12/09/2018

Portugal

Portugal

Um bom investimento para a sua barba

Fiquei surpreendido com a qualidade do produto. Vale bem o investimento.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 S9711/31 Wet and dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  1. Corta até 20% mais de pelos - em comparação com SensoTouch