Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Sistema de lâminas V-Track PRO
Cabeças ContourDetect de 8 direções
Sistema SmartClean PLUS
Aparador de precisão SmartClick
Obtenha o barbear rente perfeito. As lâminas de precisão V-Track PRO posicionam suavemente cada pêlo na melhor posição de corte para uma barba de 1 a 3 dias – mesmo os pêlos encostados à pele e com comprimentos diferentes. Corta 30% mais rente* em menos passagens deixando a sua pele em óptimo estado.
Siga cada contorno do seu rosto e pescoço com cabeças ContourDetect de 8 direcções. Cortará 20% mais de pelos em cada passagem, o que resultará num barbear extremamente rente e macio.
Escolha entre 3 modos para personalizar o seu barbear: Sensível – para um barbear suave mas cuidado. Normal – para um barbear cuidado diário. Rápido – para um barbear rápido que economiza tempo.
4.4
de 5
2091
Críticas
88%
recomendam este produto
Avila1958
17/06/2021
Portugal
Philips Shaver
Este foi o melhor produto que encontrei para o meu tipo de barba fácil de manejar e não irrita a pele Boa autonomia
Pontos positivos
Trabalhar a seco e com espuma. Simplicidade na utiização
Pontos negativos
Não encontrei
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 S9531/31 Wet and dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 S9531/31 Wet and dry electric shaver
Carolivei
17/03/2020
Portugal
Utilização muito confortável
Excelente qualidade de corte, rápida e confortável...
Pontos positivos
Leve, silenciosa, rápida...
Pontos negativos
Alguma fragilidade da cabeça de corte
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 S9711/41 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 S9711/41 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
Oivalf
12/09/2018
Portugal
Um bom investimento para a sua barba
Fiquei surpreendido com a qualidade do produto. Vale bem o investimento.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 S9711/31 Wet and dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 9000 S9711/31 Wet and dry electric shaver
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
Corta até 20% mais de pelos - em comparação com SensoTouch