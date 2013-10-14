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Descontinuado

Philips Avent Audio MonitorsIntercomunicador DECT para bebés

SCD560/00

4.3
| (78) Críticas | 83% recomendam este produto
A ligação mais fiável ao seu bebé
O nosso novo intercomunicador para bebé DECT SCD560/00 proporciona uma tranquilidade total. Fornece-lhe a ligação mais fiável com som cristalino, controlo de temperatura, uma luz de presença e canções de embalar calmantes para si e para o seu bebé.
Ver todos os benefícios

Apoio adicional para si e para o seu bebé

A ligação mais fiável ao seu bebé

  • Ligação 100% privada

  • Luz de presença e canções de embalar

  • Função TalkBack

Tecnologia DECT garante zero interferências e 100% de privacidade

Tecnologia DECT garante zero interferências e 100% de privacidade

A tecnologia DECT garante zero interferências de qualquer outro aparelho transmissor, como outros intercomunicadores para bebé, telefones sem fios e telemóveis. A encriptação de dados proporciona uma ligação segura e privada, para ter a certeza de que é a única pessoa que pode ouvir o seu bebé.

Som totalmente nítido graças à tecnologia DECT

Som totalmente nítido graças à tecnologia DECT

Ouça cada riso, cada palrar e cada soluço com uma nitidez perfeita. A tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications - telecomunicações sem fios com otimização digital) proporciona um som cristalino de alta qualidade para que possa ouvir o seu bebé a qualquer altura.

Modo de poupança de energia ECO inteligente

Modo de poupança de energia ECO inteligente

O modo ECO inteligente exclusivo reduz automaticamente a sua potência de transmissão e aumenta a duração da carga. Quanto mais próximo estiver do seu bebé, menos potência é necessária para uma ligação perfeita (indisponível nos Estados Unidos e no Canadá).

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

78

Críticas

83%

recomendam este produto

14/10/2013

España

España

Buena calidad precio

El vigilabebés es un producto prescindible en una casa pequeña, pero da libertad para ir a hacer otras cosas como ducharte o hacer la comida porque mientras sabes que no pasa nada.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD560/00 Vigilabebés DECT

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23/06/2020

France

France

Comprador verificado

Super fiable ! Branché durant 4 ans !

Installer dans la chambre de bébé dès son 1er jour à la maison (soit une semaine après l'accouchement) jusqu'à ces 4 et demi ! Emporter en week-end et en vacances, aucun problème. Nous sommes ravis de cet achat !

Pontos positivos

Fiable !

Pontos negativos

RAS

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25/07/2017

France

France

Comprador verificado

Indispensable

Simple d'utilisation, ne grésille pas, base et mobile sur batterie : pratique pour les balader partout. On peut activer/désactiver la veilleuse et les berceuses à distance, son et niveau de détection réglable.

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Avisos legais

  1. O alcance de funcionamento do intercomunicador para bebé varia consoante o ambiente circundante e outros fatores que causem interferência.