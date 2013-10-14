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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Ligação 100% privada
Luz de presença e canções de embalar
Função TalkBack
A tecnologia DECT garante zero interferências de qualquer outro aparelho transmissor, como outros intercomunicadores para bebé, telefones sem fios e telemóveis. A encriptação de dados proporciona uma ligação segura e privada, para ter a certeza de que é a única pessoa que pode ouvir o seu bebé.
Ouça cada riso, cada palrar e cada soluço com uma nitidez perfeita. A tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications - telecomunicações sem fios com otimização digital) proporciona um som cristalino de alta qualidade para que possa ouvir o seu bebé a qualquer altura.
O modo ECO inteligente exclusivo reduz automaticamente a sua potência de transmissão e aumenta a duração da carga. Quanto mais próximo estiver do seu bebé, menos potência é necessária para uma ligação perfeita (indisponível nos Estados Unidos e no Canadá).
4.3
de 5
78
Críticas
83%
recomendam este produto
lizzy89
14/10/2013
España
Buena calidad precio
El vigilabebés es un producto prescindible en una casa pequeña, pero da libertad para ir a hacer otras cosas como ducharte o hacer la comida porque mientras sabes que no pasa nada.
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Esta avaliação foi feita para Audio Monitors SCD560/00 Vigilabebés DECT
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RCO58
23/06/2020
France
Comprador verificado
Super fiable ! Branché durant 4 ans !
Installer dans la chambre de bébé dès son 1er jour à la maison (soit une semaine après l'accouchement) jusqu'à ces 4 et demi ! Emporter en week-end et en vacances, aucun problème. Nous sommes ravis de cet achat !
Pontos positivos
Fiable !
Pontos negativos
RAS
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Arno33
25/07/2017
France
Comprador verificado
Indispensable
Simple d'utilisation, ne grésille pas, base et mobile sur batterie : pratique pour les balader partout. On peut activer/désactiver la veilleuse et les berceuses à distance, son et niveau de détection réglable.
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O alcance de funcionamento do intercomunicador para bebé varia consoante o ambiente circundante e outros fatores que causem interferência.