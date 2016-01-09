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Descontinuado

Philips AventConjunto de conchas para peito

SCF157/02

3.9
| (23) Críticas
Conforto e protecção
As conchas para peito ultra macias são utilizadas dentro do soutien para proteger os mamilos de irritações e para absorver fugas de leite.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

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Sacos de armazenamento de leite materno

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Conchas para peito ultra confortáveis

Conforto e protecção

  • 2 unidades

Recolhe o excesso de leite

Conchas para recolha de leite (sem furos) – para recolher o excesso de leite quando amamentar ou utilizar uma bomba tira leite.

Alivia o ingurgitamento

Protege os mamilos doridos

Protetores ventilados – protegem os mamilos irritados ou gretados para que sarem mais rapidamente. A suave pressão exercida ajuda a aliviar o ingurgitamento. Os furos permitem a circulação de ar.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.9

de 5

23

Críticas

09/01/2016

España

España

Pezones PERFECTOS

No lo uso para recoger leche pues hay algunas gotitas de sudor pero mis pezones están perfectos y sin ningún maltrato pues lo único que los toca es la boca de mi niña... lo recomiendo 100%. Han salvado mi lactancia exclusiva!!!!

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Esta avaliação foi feita para Accesorios lactancia SCF157/02 Conchas protectoras del pezón

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16/05/2013

España

España

ME FUE MUY, PERO QUE MUY BIEN.

AL SUCCIONAR MI BEBE SE FORMARON GRIETAS EN EL MISMITO PEZON, PROBE TODO TIPO DE CREMAS, DISCOS DE CERA PARA PROTEGER, ECT.... Y NADA ME ALIVIAVA, HASTA QUE ME DIJERO QUE PROBARA CON LAS CONCHAS PROTECTORAS Y OYE ME FUE COMO ANILLO AL DEDO.

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27/09/2015

United Kingdom

United Kingdom

Godsend

I used these for the first time today and they are a GODSEND. I have a huge problem with leaking and this is my greatest anxiety if i'm going out. My clothes would literally be drenched. I was not interested in 'saving' the leaked milk (although this is an advantage) but just wanted a solution to the leaking. These literally saved not only my clothes but also my self confidence. Every so often I'd pop to the loo to empty and wash them out. Yes the do have an odd shape but I just wore a scarf to cover my chest so noone could see anyway. So so so so happy with this product.

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Esta avaliação foi feita para SCF157/02 Breast shells for collecting milk & reducing chafing

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  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. Esta secção contém opiniões dos consumidores sobre o produto. A Philips dissocia-se do conteúdo introduzido pelos consumidores nesta secção e, consequentemente, quaisquer informações técnicas e/ou conselhos sobre a utilização do produto incluídos na mesma não devem ser considerados informações oficiais da Philips.