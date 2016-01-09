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Descontinuado
SCF157/02
2 unidades
Conchas para recolha de leite (sem furos) – para recolher o excesso de leite quando amamentar ou utilizar uma bomba tira leite.
Protetores ventilados – protegem os mamilos irritados ou gretados para que sarem mais rapidamente. A suave pressão exercida ajuda a aliviar o ingurgitamento. Os furos permitem a circulação de ar.
3.9
de 5
23
Críticas
veyvey
09/01/2016
España
Pezones PERFECTOS
No lo uso para recoger leche pues hay algunas gotitas de sudor pero mis pezones están perfectos y sin ningún maltrato pues lo único que los toca es la boca de mi niña... lo recomiendo 100%. Han salvado mi lactancia exclusiva!!!!
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Esta avaliação foi feita para Accesorios lactancia SCF157/02 Conchas protectoras del pezón
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olines
16/05/2013
España
ME FUE MUY, PERO QUE MUY BIEN.
AL SUCCIONAR MI BEBE SE FORMARON GRIETAS EN EL MISMITO PEZON, PROBE TODO TIPO DE CREMAS, DISCOS DE CERA PARA PROTEGER, ECT.... Y NADA ME ALIVIAVA, HASTA QUE ME DIJERO QUE PROBARA CON LAS CONCHAS PROTECTORAS Y OYE ME FUE COMO ANILLO AL DEDO.
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Gurdeep
27/09/2015
United Kingdom
Godsend
I used these for the first time today and they are a GODSEND. I have a huge problem with leaking and this is my greatest anxiety if i'm going out. My clothes would literally be drenched. I was not interested in 'saving' the leaked milk (although this is an advantage) but just wanted a solution to the leaking. These literally saved not only my clothes but also my self confidence. Every so often I'd pop to the loo to empty and wash them out. Yes the do have an odd shape but I just wore a scarf to cover my chest so noone could see anyway. So so so so happy with this product.
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Esta avaliação foi feita para SCF157/02 Breast shells for collecting milk & reducing chafing
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
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