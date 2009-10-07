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Descontinuado

Philips AventEsterilizador a vapor para microondas

SCF271/20

4.7
| (75) Críticas | 99% recomendam este produto
Prático e ultra-rápido
O design leve e compacto do esterilizador a vapor para microondas SCF271/20 da Philips é ideal para utilizar em casa ou em viagem. O conteúdo mantém-se esterilizado durante 24 horas, no máximo, se a tampa permanecer fechada.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Esteriliza 6 biberões em 2 minutos*

Prático e ultra-rápido

Ideal para viagem. Compatível com a maioria dos microondas.

Ideal para viagem. Compatível com a maioria dos microondas.

O esterilizador para microondas da Philips Avent foi concebido para se adaptar à maioria dos microondas no mercado. O seu tamanho pequeno torna-o cómodo para viagens, garantindo que tem sempre um biberão esterilizado, durante uma escapadela de fim-de-semana ou durante umas férias mais longas no estrangeiro. Também ideal como esterilizador extra para ter em casa dos avós. Dimensões: 166 (A), 280 (L), 280 (C) mm.

As pegas laterais fecham a tampa com segurança

As pegas laterais fecham a tampa com segurança

O esterilizador para microondas tem clipes na parte lateral para segurança extra. Os clipes fecham a tampa com segurança para que a água quente não possa sair facilmente quando retira o esterilizador do microondas. As pegas laterais foram concebidas para se manterem frias para o ajudar a manusear o esterilizador com segurança.

O conteúdo mantém-se esterilizado até 24 horas se não for aberto.

O conteúdo mantém-se esterilizado até 24 horas se não for aberto.

O conteúdo mantém-se esterilizado até 24 horas se não for aberto.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.7

de 5

75

Críticas

99%

recomendam este produto

3
1

07/10/2009

España

España

seguro,sencillo y economico

Yo lo utilicé hace seis años con mi hijo mayor y me resultó muy util porque no tenia que utilizar productos quimicos para esterilizar,hace la funcion de hervido,es muy seguro,pues en el microondas pones el tiempo y nunca te pasas de hervir y no estropeas los biberones.economico porque no tienes que comprar dichos productos,y tan sencillo que solo tienes que saber colocarlo.ahora repito con mi hijo pequeño de tres meses y sigo pensando lo mismo.

Esta avaliação foi feita para SCF271/06 Microwave Steam Sterilizer

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11/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use and compact

This product is brilliant, it's easy to use and does a thorough job. It's compact and does not take up allot of room. I definitely would recommend this product to other mums.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF271/51 Microwave Steam Steriliser

Sim, recomendo este produto

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02/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Quick and easy to use

One of the best products we bought for our new baby. So simple to just put all the items that need sterilizing in here and give it a quick zap in the microwave - no special tablets needed and ready quickly which can be handy when baby is hungry! Fits all sorts of bottles and pumps and things so you don't have to have Philips Avent ones.

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 