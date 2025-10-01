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Descontinuado
A ultra air foi desenvolvida para permitir o máximo de fluxo de ar, para que a pele sensível do bebé possa respirar.
A pele do seu pequenote mantém-se mais seca ao mesmo tempo que o acalma, graças ao design respirável desta chupeta, que cria o máximo de fluxo de ar.
O escudo ultra air é leve e possui cantos arredondados para o conforto do seu bebé.
4.7
de 5
682
Críticas
98%
recomendam este produto
talvez
01/10/2025
Portugal
O produto é perfeito!
As melhores chuchas!! São as favoritas do meu bebe desde o nascimento (atualmente tem quase 7 meses). Não aceita outra!!
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/20 2 chupetas 6-18m
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/20 2 chupetas 6-18m
OnegativePT
05/12/2023
Portugal
Parte da promoção
As chupetas mais indicadas para os bebés!
O nosso bebé desde que nasceu que só testou 2 marcas de chupetas e desde que usa estas que não quer outra chupeta. Ele adora a tetina e chucha como se não houvesse amanhã! Tanto ele como nós não trocamos estas chupetas por outras. Para não falar que os valores dos packs são super aceitáveis.
Pontos positivos
Tetina
Pontos negativos
Tetina um pouco frágil para bebés com dentes
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/60 2 chupetas 6-18m
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/60 2 chupetas 6-18m
DCintao
17/11/2023
Portugal
Parte da promoção
Desing apelativo
Estas chuchas tem um desing apelativo. O bebe adaptou-se bem. Tem uns desenhos muito engraçados que o bebe adorou. De fácil estrelizacao devido à sua caixa de armazenamento.
Pontos positivos
Desing apelativo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/60 2 chupetas 6-18m
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ultra air SCF085/60 2 chupetas 6-18m