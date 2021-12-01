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Descontinuado
Individual
Premium
Bateria recarregável
Ecrã com temporizador
Extraia mais leite em menos tempo* com uma almofada que estimula o peito para extrair leite tal como o bebé. Ajusta-se na perfeição do modo de estimulação para o modo de extração e aplica a quantidade certa de estimulação e sucção do mamilo para o fluxo máximo de leite. Com base nos resultados do tempo de início do fluxo de leite (tempo para Reflexo de Ejeção de Leite - MER).*
Tamanho único. Uma vez que todos temos diferentes formas e tamanhos, a almofada em silicone contrai-se suavemente e adapta-se ao seu mamilo. Adapta-se a 99,98% dos tamanhos de mamilo* (até 30 mm).
Se o seu recém-nascido não estiver constantemente a obter leite suficiente durante as sessões de amamentação ou tiver complicações na obtenção de leite, mude para uma tetina com um fluxo mais elevado. Se ocorrerem problemas de alimentação persistentes, consulte um profissional de saúde.
4.7
de 5
264
Críticas
96%
recomendam este produto
Chocolate 21
01/12/2021
Portugal
Optimo
Pequena, fácil de usar, portátil. Adapta se a todos os mamilos sem necessidade de acessórios extra. Velocidades progressivas para uma melhor extração de leite.
Pontos positivos
Pequena portátil
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Esta avaliação foi feita para Bomba tira-leite SCF398/11 Elétrica, dupla
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Crisxxx
04/07/2021
Portugal
Adoro
É fantástica para uma mãe ocupada. E super rápido e fácil.
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05/06/2021
Portugal
Parte da promoção
Bomba de tirar leite excelente
Adorei a bomba de tirar leite. Quase que nao se ouve. Poder de sucção incrível
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF396/11 Bomba tira-leite elétrica
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
Com base nos resultados do tempo de início do fluxo de leite (tempo para Reflexo de Ejeção de Leite - MER) de ensaio clínico com 20 participantes (Países Baixos, 2019) em comparação com os resultados de tempo para MER para outras tecnologias de bombas antecessoras da Philips do estudo de viabilidade com 9 participantes (Países Baixos, 2018)
1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participantes, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 participantes caucasianas, EUA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participantes, Austrália).
Com base nos resultados do questionário para almofada 1k do ensaio clínico com 20 participantes (Países Baixos, 2019)
Bomba tira-leite sem BPA: associado apenas ao biberão e a outras peças que entram em contacto com o leite materno. Em conformidade com o regulamento da UE 10/2011