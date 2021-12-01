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  • Inspirada no bebé. Eficaz para a mãe.
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Descontinuado

Philips AventBomba tira-leite elétrica

SCF396/11

4.7
| (264) Críticas | 96% recomendam este produto
Inspirada no bebé. Eficaz para a mãe.
Entre numa nova era de extração com a bomba tira-leite elétrica Philips Avent. O equilíbrio perfeito entre sucção e estimulação dos mamilos, inspirada no ritmo de beber do bebé e com uma almofada macia que se adequada suavemente ao tamanho e à forma do seu mamilo. Veja mais abaixo.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Tecnologia Natural Motion para um fluxo de leite mais rápido*

Inspirada no bebé. Eficaz para a mãe.

  • Individual

  • Premium

  • Bateria recarregável

  • Ecrã com temporizador

Tecnologia de movimento natural para um fluxo de leite rápido*

Tecnologia de movimento natural para um fluxo de leite rápido*

Extraia mais leite em menos tempo* com uma almofada que estimula o peito para extrair leite tal como o bebé. Ajusta-se na perfeição do modo de estimulação para o modo de extração e aplica a quantidade certa de estimulação e sucção do mamilo para o fluxo máximo de leite. Com base nos resultados do tempo de início do fluxo de leite (tempo para Reflexo de Ejeção de Leite - MER).*

Almofada de silicone macia e adaptável de tamanho único

Almofada de silicone macia e adaptável de tamanho único

Tamanho único. Uma vez que todos temos diferentes formas e tamanhos, a almofada em silicone contrai-se suavemente e adapta-se ao seu mamilo. Adapta-se a 99,98% dos tamanhos de mamilo* (até 30 mm).

É importante encontrar a tetina certa

É importante encontrar a tetina certa

Se o seu recém-nascido não estiver constantemente a obter leite suficiente durante as sessões de amamentação ou tiver complicações na obtenção de leite, mude para uma tetina com um fluxo mais elevado. Se ocorrerem problemas de alimentação persistentes, consulte um profissional de saúde.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

264

Críticas

96%

recomendam este produto

01/12/2021

Portugal

Portugal

Optimo

Pequena, fácil de usar, portátil. Adapta se a todos os mamilos sem necessidade de acessórios extra. Velocidades progressivas para uma melhor extração de leite.

Pontos positivos

Pequena portátil

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bomba tira-leite SCF398/11 Elétrica, dupla

Sim, recomendo este produto

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04/07/2021

Portugal

Portugal

Adoro

É fantástica para uma mãe ocupada. E super rápido e fácil.

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Sim, recomendo este produto

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05/06/2021

Portugal

Portugal

Bomba de tirar leite excelente

Adorei a bomba de tirar leite. Quase que nao se ouve. Poder de sucção incrível

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF396/11 Bomba tira-leite elétrica

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. Com base nos resultados do tempo de início do fluxo de leite (tempo para Reflexo de Ejeção de Leite - MER) de ensaio clínico com 20 participantes (Países Baixos, 2019) em comparação com os resultados de tempo para MER para outras tecnologias de bombas antecessoras da Philips do estudo de viabilidade com 9 participantes (Países Baixos, 2018)

  2. 1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participantes, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  3. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 participantes caucasianas, EUA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participantes, Austrália).

  4. Com base nos resultados do questionário para almofada 1k do ensaio clínico com 20 participantes (Países Baixos, 2019)

  5. Bomba tira-leite sem BPA: associado apenas ao biberão e a outras peças que entram em contacto com o leite materno. Em conformidade com o regulamento da UE 10/2011