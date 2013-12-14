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  • Sistema de armazenamento da Philips Avent para conservação fácil
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Descontinuado

Philips Avent VIASistema de armazenamento Avent

SCF614/10

5
| (5) Críticas | 100% recomendam este produto
Sistema de armazenamento da Philips Avent para conservação fácil
O sistema de armazenamento da Philips Avent é um sistema versátil e compacto concebido para crescer com o seu bebé. Utilize o mesmo copo para guardar leite materno e comida do seu bebé. Compatível com todas as bombas tira leite e tetinas da Philips Avent.
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Copo para armazenamento de leite

Sistema de armazenamento da Philips Avent para conservação fácil

  • Tampas

Sistema com rosca à prova de fuga

Sistema com rosca à prova de fuga

Para um armazenamento e transporte seguros

Perfeito para viagem

Perfeito para viagem

Ideal para armazenar e transportar

Utilize com os frascos para leite materno da Philips Avent

As tampas para armazenamento de leite materno podem ser utilizadas com os frascos para armazenamento de leite materno da Philips Avent.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

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5.0

de 5

5

Críticas

100%

recomendam este produto

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3
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14/12/2013

España

España

Muy práctico sistema de almacenamiento de leche materna

Di pecho a mi hijo durante 15 meses, así que cuando a los 4 meses me tuve que incorporar a trabajar elegí el sistema de extracción de leche materna de Philips Avent para que las tomas de biberón que hiciera mientras yo estaba trabajando fueran también de leche materna. El almacenamiento VIA me permitía dejar guardada la leche necesaria cómodamente y luego, mediante un adaptador, ajustar el vaso a la tetina para no tener que pasar la leche a un biberón, con lo que ahorraba en no tener que limpiar el vaso y el biberón: con un sólo elemento lo hacía todo. Más adelante, el mismo sistema me sirvió para dejar preparados los vasitos de puré casero. VIA además tenía una forma que permitía guardar los vasos y tapas en poco espacio, metiendo unos dentro de otros. Lo único de lo que podría tener queja de VIA es la resistencia del material a las caídas.

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Esta avaliação foi feita para VIA SCF614/10 Avent Storage System

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15/05/2012

España

España

cierre muy bueno y permite apilar el producto

el cierre es fácil y seguro, a rosca. la tapa permite apilar los diferentes recipientes para guardarlos o trasportarlos con mayor facilidad

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Esta avaliação foi feita para VIA SCF614/10 Avent Storage System

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11/02/2012

United Kingdom

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