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Descontinuado
SCF646/17
1 biberão
330 ml
Tetina de fluxo variável
3 m+
A tetina de fluxo variável tem uma ranhura que proporciona um fluxo variável. O fluxo pode ser ajustado rodando o biberão de forma a alinhar as indicações I, II ou III na tetina com o nariz do bebé
A tetina larga com o formato do peito permite um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé
O biberão Airflex da Avent utiliza uma válvula Airflex que trabalha em conjunto com a acção natural de mamar do bebé.
3.9
de 5
13
Críticas
patrialpe
14/12/2013
España
Muy útil la tetina de flujo variable
Utilicé estos biberones cuando mi hijo empezó a tomar agua y leche con cereales, ya que le di pecho hasta los 15 meses y no los empleé para darle sólo leche. La tetina de flujo variable se adaptaba perfectamente según la fluidez del líquido o lo espesos que estuvieran los cereales. Podía usar el mismo tipo de tetina para agua y para cereales, era estupendo no tener que andar cambiando. Además la resistencia del material de la tetina era suficiente para no partirse al mínimo bocado o tirón de un niño que ya tenía dientes. Y el material del biberón era también muy resistente a las caídas.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Airflex SCF646/37 Biberón Classic
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Airflex SCF646/37 Biberón Classic
MARIAJO68
12/12/2013
España
Producto practico y cómodo de usar
El biberón lo utilizo desde que mi hija nació, y es muy cómodo y muy practico. Se nota la buena calidad y su ergonomia. A mi hija también le debía de gustar, porque rechazaba cualquier otro que no fuera este. Lo recomiendo encarecidamente.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Airflex SCF646/37 Biberón Classic
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Airflex SCF646/37 Biberón Classic
Bill2
28/09/2013
España
Me encantA
Cuando compre los primeros biberones, lo cogí por probar... Ahora estoy segura que para mi próximo bebe usare los AVENT. Nada de cólicos, soy muy limpios, las tetinas inmejorables, no toman ni color ni olor, son fantásticas y a mi hijo le gusta.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Airflex SCF646/37 Biberón Classic
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Airflex SCF646/37 Biberón Classic
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.