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Descontinuado

Philips Avent AirflexBiberão Classic

SCF646/17

3.9
| (13) Críticas
Para uma alimentação saudável
O biberão Airflex da Philips Avent dispõe da exclusiva tetina Airflex da Avent, que promove uma alimentação saudável e activa, acompanhando o ritmo natural de sucção do bebé. A tetina Airflex facilita a transição entre o peito e o biberão.
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marca recomendada por mães em todo o mundo1

Testado clinicamente na redução das cólicas

Para uma alimentação saudável

  • 1 biberão

  • 330 ml

  • Tetina de fluxo variável

  • 3 m+

Tetina de fluxo variável para uma melhor alimentação

Tetina de fluxo variável para uma melhor alimentação

A tetina de fluxo variável tem uma ranhura que proporciona um fluxo variável. O fluxo pode ser ajustado rodando o biberão de forma a alinhar as indicações I, II ou III na tetina com o nariz do bebé

Fácil de combinar alimentação a peito e biberão

Fácil de combinar alimentação a peito e biberão

A tetina larga com o formato do peito permite um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé

Com Válvula Airflex

Com Válvula Airflex

O biberão Airflex da Avent utiliza uma válvula Airflex que trabalha em conjunto com a acção natural de mamar do bebé.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.9

de 5

13

Críticas

3

14/12/2013

España

España

Muy útil la tetina de flujo variable

Utilicé estos biberones cuando mi hijo empezó a tomar agua y leche con cereales, ya que le di pecho hasta los 15 meses y no los empleé para darle sólo leche. La tetina de flujo variable se adaptaba perfectamente según la fluidez del líquido o lo espesos que estuvieran los cereales. Podía usar el mismo tipo de tetina para agua y para cereales, era estupendo no tener que andar cambiando. Además la resistencia del material de la tetina era suficiente para no partirse al mínimo bocado o tirón de un niño que ya tenía dientes. Y el material del biberón era también muy resistente a las caídas.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Airflex SCF646/37 Biberón Classic

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Airflex SCF646/37 Biberón Classic

12/12/2013

España

España

Producto practico y cómodo de usar

El biberón lo utilizo desde que mi hija nació, y es muy cómodo y muy practico. Se nota la buena calidad y su ergonomia. A mi hija también le debía de gustar, porque rechazaba cualquier otro que no fuera este. Lo recomiendo encarecidamente.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Airflex SCF646/37 Biberón Classic

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Airflex SCF646/37 Biberón Classic

28/09/2013

España

España

Me encantA

Cuando compre los primeros biberones, lo cogí por probar... Ahora estoy segura que para mi próximo bebe usare los AVENT. Nada de cólicos, soy muy limpios, las tetinas inmejorables, no toman ni color ni olor, son fantásticas y a mi hijo le gusta.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Airflex SCF646/37 Biberón Classic

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Airflex SCF646/37 Biberón Classic

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  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 