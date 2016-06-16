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Descontinuado

Auscultadores sem fios Bluetooth®

SHB7250/00

4.2

| (33) Críticas | 82% recomendam este produto

Som de alta resolução

Os Philips SHB7250 com conectividade Bluetooth eliminam os cabos, mas não a qualidade de som, fornecendo graves profundos e uma nitidez pura. Alterne facilmente entre música e chamadas e desfrute de conforto quando está em movimento, graças às protecções para os ouvidos almofadadas.

Ver todos os benefícios

com Digital Bass Boost

Som de alta resolução

  • Diafragmas de 40 mm/posterior fechada

  • Over-ear

  • Protecções suaves para os ouvidos

Diafragmas em neodímio de 40 mm para graves profundos e som nítido

Diafragmas em neodímio de 40 mm para graves profundos e som nítido

Protecções para os ouvidos e aro para a cabeça ajustáveis para uma adaptação perfeita

Protecções para os ouvidos e aro para a cabeça ajustáveis para uma adaptação perfeita

Os seus auscultadores são concebidos de forma ergonómica para se adaptarem a si na perfeição, graças às suas protecção para os ouvidos e aos aro para a cabeça ajustáveis - para conforto e segurança verdadeiros em movimento.

Design dobrável compacto para fácil portabilidade em movimento

Design dobrável compacto para fácil portabilidade em movimento

Concebidos de forma inteligente para lhe proporcionar a melhor experiência em movimento, estes auscultadores Bluetooth podem ser dobrados facilmente para portabilidade e arrumação simples. Componentes cuidadosamente seleccionados, como articulações que permitem que as peças dos auscultadores sejam movidas com facilidade, tornam estes auscultadores no companheiro de viagem ideal.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

33

Críticas

82%

recomendam este produto

16/06/2016

España

España

Comprador verificado

El acabado y calidad son excelentes

los auriculares SHB7250, me han sorprendido gratamente por la calidad del producto y comodidad para poder estar bastante tiempo y no molestan y el sonido es perfecto.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB7250 Auriculares inalámbricos con Bluetooth®

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB7250 Auriculares inalámbricos con Bluetooth®

24/10/2018

United Kingdom

United Kingdom

Very nice headphones

Audio quality is good. could have given 5 stars for Design also if it is more sturdy. Will strongly recommend to anyone who wants a featureful & budget headphones.

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Esta avaliação foi feita para SHB7250 Wireless Bluetooth® headphones

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB7250 Wireless Bluetooth® headphones

25/11/2024

France

France

Casque parfait

J'ai ce casque depuis maintenant 7 ans et je peux vous dire que je suis très satisfaite de ce produit. Déjà à l'époque, je ne l'avais pas payer bien cher par rapport aux casques que je vois maintenant en vente. Il vis très bien, je l'utilise tout les jours. Il tiens très bien la batterie, mais dans tout les cas, en même pas une heure branché, il se recharge à 100%. Le son est très bien, le seul démole serais pour les appel, ou ma voix ne s'entend pas super bien, mais de toute façon, je ne l'utilise pas pour ça. Aussi, avec le temps, la petite couche sur les bonnettes s'enlève et malheureusement, elles ne sont pas changeable. Mais vraiment, ça ne gâche pas la qualité de se produit.

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Esta avaliação foi feita para SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil

Data de utilização 2022-11-25

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Data de utilização 2022-11-25

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Avisos legais

  1. Os resultados reais podem variar

  2. Ao utilizar o cabo dos auscultadores fornecido