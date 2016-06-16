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Descontinuado
Som de alta resolução
Os Philips SHB7250 com conectividade Bluetooth eliminam os cabos, mas não a qualidade de som, fornecendo graves profundos e uma nitidez pura. Alterne facilmente entre música e chamadas e desfrute de conforto quando está em movimento, graças às protecções para os ouvidos almofadadas.
Diafragmas de 40 mm/posterior fechada
Over-ear
Protecções suaves para os ouvidos
Os seus auscultadores são concebidos de forma ergonómica para se adaptarem a si na perfeição, graças às suas protecção para os ouvidos e aos aro para a cabeça ajustáveis - para conforto e segurança verdadeiros em movimento.
Concebidos de forma inteligente para lhe proporcionar a melhor experiência em movimento, estes auscultadores Bluetooth podem ser dobrados facilmente para portabilidade e arrumação simples. Componentes cuidadosamente seleccionados, como articulações que permitem que as peças dos auscultadores sejam movidas com facilidade, tornam estes auscultadores no companheiro de viagem ideal.
4.2
de 5
33
Críticas
82%
recomendam este produto
Lagartospock
16/06/2016
España
Comprador verificado
El acabado y calidad son excelentes
los auriculares SHB7250, me han sorprendido gratamente por la calidad del producto y comodidad para poder estar bastante tiempo y no molestan y el sonido es perfecto.
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Esta avaliação foi feita para SHB7250 Auriculares inalámbricos con Bluetooth®
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mnavinc
24/10/2018
United Kingdom
Very nice headphones
Audio quality is good. could have given 5 stars for Design also if it is more sturdy. Will strongly recommend to anyone who wants a featureful & budget headphones.
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Esta avaliação foi feita para SHB7250 Wireless Bluetooth® headphones
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Roro_333
25/11/2024
France
Casque parfait
J'ai ce casque depuis maintenant 7 ans et je peux vous dire que je suis très satisfaite de ce produit. Déjà à l'époque, je ne l'avais pas payer bien cher par rapport aux casques que je vois maintenant en vente. Il vis très bien, je l'utilise tout les jours. Il tiens très bien la batterie, mais dans tout les cas, en même pas une heure branché, il se recharge à 100%. Le son est très bien, le seul démole serais pour les appel, ou ma voix ne s'entend pas super bien, mais de toute façon, je ne l'utilise pas pour ça. Aussi, avec le temps, la petite couche sur les bonnettes s'enlève et malheureusement, elles ne sont pas changeable. Mais vraiment, ça ne gâche pas la qualité de se produit.
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Esta avaliação foi feita para SHB7250 Casque Bluetooth® sans fil
Data de utilização 2022-11-25
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Data de utilização 2022-11-25
Os resultados reais podem variar
Ao utilizar o cabo dos auscultadores fornecido