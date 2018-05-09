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Descontinuado

Auscultadores

SHL3060PK/00

4.2

| (12) Críticas | 92% recomendam este produto

Disponível em

Azul
Azul
Branco
Branco
Preto
Preto
Púrpura
Púrpura
Rosa
Rosa
Vermelho
Vermelho

Graves nítidos e potentes

Estes auscultadores inspirados em DJs criam som e graves potentes. Concebidos com protecções para os ouvidos almofadadas e rotativas, proporcionam uma experiência de audição perfeita em movimento.

Ver todos os benefícios

Com controlo estilo DJ

Graves nítidos e potentes

  • Diafragmas de 32 mm/posterior fechada

  • On-ear

Cabo de 1,2 m para desfrutar livremente de música em movimento

Cabo de 1,2 m para desfrutar livremente de música em movimento

Diafragmas dos altifalantes de 32 mm para som potente e dinâmico

Diafragmas dos altifalantes de 32 mm para som potente e dinâmico

Diafragmas de 32 mm de alta potência fornecem um som nítido, detalhado e natural.

Aro p/ cabeça e protecções p/ ouvidos ajustáveis adaptam-se à cabeça

Aro p/ cabeça e protecções p/ ouvidos ajustáveis adaptam-se à cabeça

Especificações técnicas

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Críticas

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4.2

de 5

12

Críticas

92%

recomendam este produto

1

09/05/2018

España

España

Fantastico

Claridad de sonido. Graves bien definidos sin distorsión. Diseño comodo, facil de ajustar y con un color muy bonito.

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Esta avaliação foi feita para SHL3060BL Auriculares

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10/02/2017

España

España

Excelentes auriculares

Auriculares muy bien diseñados, para un uso prolongado sin herirte los odios debido a ser ligeros y contar con unas almohadillas de muy buena calidad lo que nos proporciona confort mientras disfrutamos de un sonido de muy buena calidad, gracias a sus bajos muy bien logrados, una de las mejores compras superando a otros auriculares(mas caros) de otras marcas ampliamente. Muy feliz

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04/12/2015

España

España

Comprador verificado

Buen producto a buen precio.

Buen producto en general buen sonido a un buen precio cómodo gracias a sus esponjas y su regulación de longitud. No tiene la versatilidad de uno inalámbrico pero cómodo de usar. Buen diseño en varios colores y bonito detalle símil aluminio.

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