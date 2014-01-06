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Descontinuado

Auscultadores Hi-fi

SHP8000/10

4.2

| (13) Críticas | 85% recomendam este produto

1 prémio

Áudio de alta resolução e ajuste perfeito

As Deluxe FloatingCushions e o som de alta resolução fornecem a melhor experiência de audição nestes auscultadores Philips SHP8000

Ver todos os benefícios

Áudio de alta resolução e ajuste perfeito

  • Áudio de alta resolução

  • Over-ear

Cabo de extensão de 1,6 m + cabo de 1,4 m para todas as ocasiões

Cabo de extensão de 1,6 m + cabo de 1,4 m para todas as ocasiões

Adaptador de 3,5 a 6,3 mm incluído

Aro para a cabeça com interior 3D ajusta-se automaticamente ao formato da cabeça

Aro para a cabeça com interior 3D ajusta-se automaticamente ao formato da cabeça

Especificações técnicas

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Prémios

  • Imagem de AWARD-1679531

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.2

de 5

13

Críticas

85%

recomendam este produto

1

06/01/2014

Nederland

Nederland

Topper!

Qua prijs/kwaliteit verhouding is dit echt een topper. Ik gebruik 'em vooral als ik elektrische gitaar speel maar ook iPod muziek komt rete strak door. Je zou niet verwachten dat voor dit budget zoveel kwaliteit geleverd wordt. Vergulden mini jackplug en verloop naar de grote jackplug. Het aankoppelbare verlengsnoer is een vinding. Als muzikant ben ik kritisch op geluid en deze Philips koptelefoon heeft mij verbaasd in positieve zin.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP8000 Hi-fi headphones

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP8000 Hi-fi headphones

19/03/2013

Nederland

Nederland

Geweldige streling voor de oren

In het begin even wennen aan deze koptelefoon. Elke muziekgenre klinkt, middels lichte aanpassing met een equalizer, perfect met deze koptelefoon. Ook is er voor de liefhebbers een mooie diepe bas te horen. Super! Deze koptelefoon is prima te gebruiken op een mobieltje, draagbaar geluidsapparatuur, PC en op je HIFI-set. Werkelijk geweldige streling voor het oor. De kabels, aansluiting zijn van stevige kwaliteit. Prettig dat er een verlengkabel bij zit. De hoofdbeugel voelt(en is), ondanks zijn gewicht, solide aan en de oorkussens, welke over je oren vallen, zijn zacht en omsluiten het oor goed en drukken lichtjes zodat de omgeving minimaal van je muziek mee kan genieten en jezelf met vol genoegen de muziek goed kan beluisteren. Luister je 'vol vermogen' naar je favoriete muziek, zal men wel voor je moeten staan wil je ze horen roepen :-) Ik ben zeer tevreden over deze aankoop. Wat mij over de streep trok was het mooie geluid, pasvorm en de solide bouw icm met de prijs.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP8000 Hi-fi headphones

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP8000 Hi-fi headphones

05/02/2013

Nederland

Nederland

Goed in alle regionen

Uitstekende bass zonder te overdrijven en prima mid en hoge tonen

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP8000 Hi-fi headphones

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP8000 Hi-fi headphones

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