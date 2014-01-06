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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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Descontinuado
Áudio de alta resolução e ajuste perfeito
As Deluxe FloatingCushions e o som de alta resolução fornecem a melhor experiência de audição nestes auscultadores Philips SHP8000
Áudio de alta resolução
Over-ear
Prémios
4.2
de 5
13
Críticas
85%
recomendam este produto
VictorObdam
06/01/2014
Nederland
Topper!
Qua prijs/kwaliteit verhouding is dit echt een topper. Ik gebruik 'em vooral als ik elektrische gitaar speel maar ook iPod muziek komt rete strak door. Je zou niet verwachten dat voor dit budget zoveel kwaliteit geleverd wordt. Vergulden mini jackplug en verloop naar de grote jackplug. Het aankoppelbare verlengsnoer is een vinding. Als muzikant ben ik kritisch op geluid en deze Philips koptelefoon heeft mij verbaasd in positieve zin.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP8000 Hi-fi headphones
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP8000 Hi-fi headphones
PetrusJohannes
19/03/2013
Nederland
Geweldige streling voor de oren
In het begin even wennen aan deze koptelefoon. Elke muziekgenre klinkt, middels lichte aanpassing met een equalizer, perfect met deze koptelefoon. Ook is er voor de liefhebbers een mooie diepe bas te horen. Super! Deze koptelefoon is prima te gebruiken op een mobieltje, draagbaar geluidsapparatuur, PC en op je HIFI-set. Werkelijk geweldige streling voor het oor. De kabels, aansluiting zijn van stevige kwaliteit. Prettig dat er een verlengkabel bij zit. De hoofdbeugel voelt(en is), ondanks zijn gewicht, solide aan en de oorkussens, welke over je oren vallen, zijn zacht en omsluiten het oor goed en drukken lichtjes zodat de omgeving minimaal van je muziek mee kan genieten en jezelf met vol genoegen de muziek goed kan beluisteren. Luister je 'vol vermogen' naar je favoriete muziek, zal men wel voor je moeten staan wil je ze horen roepen :-) Ik ben zeer tevreden over deze aankoop. Wat mij over de streep trok was het mooie geluid, pasvorm en de solide bouw icm met de prijs.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP8000 Hi-fi headphones
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP8000 Hi-fi headphones
Trajanus
05/02/2013
Nederland
Goed in alle regionen
Uitstekende bass zonder te overdrijven en prima mid en hoge tonen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP8000 Hi-fi headphones
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP8000 Hi-fi headphones