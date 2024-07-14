Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
TAE1205BK/00
Diafragmas de 8 mm/posterior fechada
Ajuste confortável
Resistência salpicos/transpiração IPX4
Excelente isolamento de ruído passivo
Com classificação IPX4, estes auscultadores True Wireless também resistem a salpicos de qualquer direção. Podem suportar mais do que um pouco de suor e não precisa de se preocupar se começar a chover.
As abas laterais flexíveis encaixam por baixo do rebordo da orelha e permitem um ajuste seguro e um melhor isolamento de ruído passivo. O tubo acústico oval e as almofadas amovíveis permitem um encaixe confortável na orelha. O cabo plano dos auscultadores assenta confortavelmente atrás do pescoço, quer os auriculares estejam no interior ou no exterior.
Estes auscultadores têm auriculares magnéticos, que aderem um ao outro, e um cabo plano para auscultadores resistente a emaranhamento. Quando forem puxados para fora da mochila ou do bolso, não será preciso desatar nós para poder escutar a lista de reprodução.
2.8
de 5
22
Críticas
TeriMKD
14/07/2024
United Kingdom
Long battery life, great sound
Music sounds great with these earbuds. Conversation, not so much. It mutes the outside noise quite well, which is good for noisy surroundings, but when engaging in an audio chat or a phone call, it feels strange to barely be able to hear my own voice when I speak. Distance from the Bluetooth source is good. So is the battery life. Remote controls are well programmed, very intuitive and user friendly. I would recommend, it is good value for money.
Pontos positivos
Great sound quality, silicone buds mute well the outside noise
Pontos negativos
Somewhat uncomfortable silicone covers for myself
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic
24/02/2022
Italia
Comprador verificado
ottimi auricolari in-ear
ho acquistato le cuffie auricolari con microfono TAE1205BK e devo dire subito che è stato facilissimo configurarle per l'uso con il cellulare, la tv, il computer. E' facile anche la fase di ricarica. L'alta qualità dell'audio è davvero perfetta e l'autonomia di durata delle batterie è davvero molto buona. Comodissime anche mentre si indossano. Interessante la parte magnetica sugli auricolari che consente di conservarli attentamente, perché tenuti insieme dalla calamita. Ottimo acquisto. Lo consiglio vivamente.
Pontos positivos
Alta fedeltà del suono, facilità di configurazione e di utilizzo
Pontos negativos
Nessun problema in realtà ma, essendo cuffie in-ear, si tende a provare una forma di isolamento , ma solo temporaneamente, perché è solo questione di abitudine
Esta avaliação foi feita para TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono
Esta avaliação foi feita para TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono
ALEXXx80
24/09/2021
Italia
Comprador verificado
SUONO NITIDO E PULITO
ECONOMICHE E FUNZIONALI, AGILI DA PORTARE IN GIRO E PER CORRERE
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono