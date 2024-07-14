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  • Música sem emaranhamentos
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Auriculares sem fios com microfone

TAE1205BK/00

2.8
| (22) Críticas
Música sem emaranhamentos
Mantenha a sua música por perto. Estes auscultadores sem fios resistentes à transpiração e a salpicos proporcionam um excelente som e uma adaptação confortável à orelha, bem como até 7 horas de reprodução. Quando precisar de mais, um carregamento rápido de 15 minutos permite manter a reprodução de música durante mais 1 hora.
Ver todos os benefícios

Música sem emaranhamentos

  • Diafragmas de 8 mm/posterior fechada

  • Ajuste confortável

  • Resistência salpicos/transpiração IPX4

  • Excelente isolamento de ruído passivo

Resistência a salpicos e transpiração IPX4

Com classificação IPX4, estes auscultadores True Wireless também resistem a salpicos de qualquer direção. Podem suportar mais do que um pouco de suor e não precisa de se preocupar se começar a chover.

Segurança, flexibilidade e conforto

As abas laterais flexíveis encaixam por baixo do rebordo da orelha e permitem um ajuste seguro e um melhor isolamento de ruído passivo. O tubo acústico oval e as almofadas amovíveis permitem um encaixe confortável na orelha. O cabo plano dos auscultadores assenta confortavelmente atrás do pescoço, quer os auriculares estejam no interior ou no exterior.

Auriculares magnéticos. Cabo plano resistente a emaranhamento

Estes auscultadores têm auriculares magnéticos, que aderem um ao outro, e um cabo plano para auscultadores resistente a emaranhamento. Quando forem puxados para fora da mochila ou do bolso, não será preciso desatar nós para poder escutar a lista de reprodução.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.8

de 5

22

Críticas

14/07/2024

United Kingdom

United Kingdom

Long battery life, great sound

Music sounds great with these earbuds. Conversation, not so much. It mutes the outside noise quite well, which is good for noisy surroundings, but when engaging in an audio chat or a phone call, it feels strange to barely be able to hear my own voice when I speak. Distance from the Bluetooth source is good. So is the battery life. Remote controls are well programmed, very intuitive and user friendly. I would recommend, it is good value for money.

Pontos positivos

Great sound quality, silicone buds mute well the outside noise

Pontos negativos

Somewhat uncomfortable silicone covers for myself

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic

24/02/2022

Italia

Italia

Comprador verificado

ottimi auricolari in-ear

ho acquistato le cuffie auricolari con microfono TAE1205BK e devo dire subito che è stato facilissimo configurarle per l'uso con il cellulare, la tv, il computer. E' facile anche la fase di ricarica. L'alta qualità dell'audio è davvero perfetta e l'autonomia di durata delle batterie è davvero molto buona. Comodissime anche mentre si indossano. Interessante la parte magnetica sugli auricolari che consente di conservarli attentamente, perché tenuti insieme dalla calamita. Ottimo acquisto. Lo consiglio vivamente.

Pontos positivos

Alta fedeltà del suono, facilità di configurazione e di utilizzo

Pontos negativos

Nessun problema in realtà ma, essendo cuffie in-ear, si tende a provare una forma di isolamento , ma solo temporaneamente, perché è solo questione di abitudine

Esta avaliação foi feita para TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono

Esta avaliação foi feita para TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono

24/09/2021

Italia

Italia

Comprador verificado

SUONO NITIDO E PULITO

ECONOMICHE E FUNZIONALI, AGILI DA PORTARE IN GIRO E PER CORRERE

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Esta avaliação foi feita para TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono

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