10 horas de reprodução. Carregamento USB-C

Obtenha 10 horas de tempo de reprodução com um carregamento de 2 horas através de USB-C. Se estiver a ficar com pouca energia, um carregamento rápido de 15 minutos proporciona-lhe mais 1,5 horas. O cabo plano dos auscultadores assenta confortavelmente atrás do pescoço, quer os auriculares estejam no interior ou no exterior.