Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
TAE4205BK/00
Diafragmas de 8,2 mm/posterior fechada
Auriculares
Estes auscultadores sem fios contam com diafragmas em neodímio de 8,2 mm que garantem um som nítido e graves potentes. Quando quiser mais, basta premir o botão BASS boost no comando no fio. Vai sentir imediatamente a diferença.
Obtenha 10 horas de tempo de reprodução com um carregamento de 2 horas através de USB-C. Se estiver a ficar com pouca energia, um carregamento rápido de 15 minutos proporciona-lhe mais 1,5 horas. O cabo plano dos auscultadores assenta confortavelmente atrás do pescoço, quer os auriculares estejam no interior ou no exterior.
O tubo acústico oval e as almofadas amovíveis proporcionam uma adaptação confortável à orelha. As abas laterais macias permitem uma adaptação correta sob o rebordo da orelha, permitindo um ajuste seguro e um melhor isolamento de ruído passivo.
Críticas
Os resultados reais podem variar