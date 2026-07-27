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Descontinuado

Auriculares sem fios

TAE4205WT/00

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto
Sinta os graves
Adora aqueles momentos em que começam as batidas? Estes auriculares sem fios oferecem graves potentes com o toque num botão! Desfrute de 10 horas de reprodução, carregamento rápido e abas laterais macias para uma adaptação correta e melhor isolamento de ruído passivo.
Ver todos os benefícios

Sinta os graves

  • Diafragmas de 8,2 mm/posterior fechada

  • Auriculares

Botão BASS boost. Graves instantaneamente mais fortes

Botão BASS boost. Graves instantaneamente mais fortes

Estes auscultadores sem fios contam com diafragmas em neodímio de 8,2 mm que garantem um som nítido e graves potentes. Quando quiser mais, basta premir o botão BASS boost no comando no fio. Vai sentir imediatamente a diferença.

10 horas de reprodução. Carregamento USB-C

10 horas de reprodução. Carregamento USB-C

Obtenha 10 horas de tempo de reprodução com um carregamento de 2 horas através de USB-C. Se estiver a ficar com pouca energia, um carregamento rápido de 15 minutos proporciona-lhe mais 1,5 horas. O cabo plano dos auscultadores assenta confortavelmente atrás do pescoço, quer os auriculares estejam no interior ou no exterior.

Segurança, flexibilidade e conforto

O tubo acústico oval e as almofadas amovíveis proporcionam uma adaptação confortável à orelha. As abas laterais macias permitem uma adaptação correta sob o rebordo da orelha, permitindo um ajuste seguro e um melhor isolamento de ruído passivo.

Especificações técnicas

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  1. Os resultados reais podem variar