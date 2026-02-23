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    • Deixe-se envolver pelo conforto Deixe-se envolver pelo conforto Deixe-se envolver pelo conforto

      Auscultadores over-ear sem fios

      TAH6000WT/00

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      Deixe-se envolver pelo conforto

      Mantenha-se concentrado com os auscultadores over-ear com cancelamento de ruído adaptável, concebidos para anos de utilização confortável. Use-os sem fios para desfrutar de um som quente e natural em qualquer lugar. Em alternativa, ligue um cabo e aproveite um áudio de alta resolução ao ouvir com fios.

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      Disponível em:

      Auscultadores over-ear sem fios

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      Deixe-se envolver pelo conforto

      • Som natural. Função Dynamic Bass
      • Encaixe over-ear confortável
      • Cancelamento de ruído adaptável
      • Até 80 horas de reprodução
      Som incrível mesmo com volume baixo. Ouça sem fios ou com fios

      Som incrível mesmo com volume baixo. Ouça sem fios ou com fios

      Os diafragmas de 40 mm personalizados e o Dynamic Bass combinam-se para lhe proporcionar um som incrível com graves ricos e completos, mesmo com volumes baixos. Para desfrutar de som de alta resolução, pode ouvir com fios através do cabo de áudio de 3,5 mm (incluído) ou através de USB-C.

      Som envolvente com cancelamento de ruído adaptável

      Som envolvente com cancelamento de ruído adaptável

      O cancelamento de ruído adaptável reage rapidamente ao ambiente envolvente para suprimir o ruído externo, incluindo o vento, em tempo real. Se quiser ouvir o que está a acontecer à sua volta, o modo de perceção permite-lhe ouvir os sons exteriores. A função Quick Awareness melhora as vozes, para que possa ter uma conversa sem ter de retirar os auscultadores.

      Encaixe confortável e componentes substituíveis para anos de utilização

      Encaixe confortável e componentes substituíveis para anos de utilização

      As proteções suaves para as orelhas em pele PU e o aro para a cabeça macio e ajustável proporcionam-lhe uma adaptação extremamente confortável. Para uma melhor vedação acústica e conforto, pode substituir as almofadas em espuma de memória se estas se desgastarem com o tempo. Também pode trocar a bateria recarregável de iões de lítio dos auscultadores quando esta atingir o fim da sua vida útil.

      Ligação Bluetooth® multiponto estável e emparelhamento fácil

      Ligação Bluetooth® multiponto estável e emparelhamento fácil

      A compatibilidade com os mais recentes dispositivos Bluetooth® 6.0 permite-lhe transmitir sem perturbações no som, para além de lhe possibilitar ligar-se a dois dispositivos em simultâneo. O Android Fast Pair e o Microsoft Swift Pair também são suportados.

      Obtenha até 80 horas de tempo de reprodução (50 horas com o cancelamento de ruído ligado)

      Obtenha até 80 horas de tempo de reprodução (50 horas com o cancelamento de ruído ligado)

      Com o cancelamento de ruído desligado, obtém até 80 horas de reprodução com um carregamento completo e com o cancelamento de ruído ligado obtém até 50 horas. Para um reforço rápido, carregue durante apenas 5 minutos para obter 4 horas adicionais.

      Tecnologia de 5 microfones. Chamadas mais nítidas, mesmo em locais barulhentos

      Tecnologia de 5 microfones. Chamadas mais nítidas, mesmo em locais barulhentos

      Estes auscultadores dispõem de uma configuração de cinco microfones, e dois desses microfones, juntamente com um algoritmo de redução de ruído de IA, combinam-se para lhe proporcionar chamadas extremamente nítidas. Mesmo que esteja numa rua movimentada num dia muito ventoso, a sua voz será claramente ouvida e a pessoa com quem está a falar não se vai distrair com o que se passa à sua volta.

      Aplicação Philips Headphones. Personalize a sua experiência

      Aplicação Philips Headphones. Personalize a sua experiência

      Sente que falta algo na sua música? A nossa aplicação complementar inclui o EQ, um equalizador intuitivo que permite ajustar o som e explorar diferentes configurações de EQ com a ponta dos dedos. Também pode usar a aplicação para ajustar o cancelamento de ruído, ativar a função Dynamic Bass, gerir dispositivos ligados, atualizar o firmware e muito mais.

      Plástico reciclado com certificação GRS. Embalagens ecológicas

      Plástico reciclado com certificação GRS. Embalagens ecológicas

      Utilizamos plásticos reciclados pós-consumo nos nossos produtos e as nossas embalagens são fabricadas a partir de cartão reciclado com certificação FSC com folhetos impressos em papel reciclado.

      Som quente e natural. Marca de som Philips.

      Os diafragmas personalizados destes auscultadores estão ajustados com a marca de som da Philips, que proporciona um som quente e natural com graves profundos. Independentemente do que estiver a ouvir, vai adorar o que ouve.

      Especificações técnicas

      • Som

        Sistema acústico
        Fechado
        Limites frequência
        20 - 40 000 Hz
        Impedância
        16 ohm
        Sensibilidade
        108 ± 3 dB (1 kHz, 1 mW)
        Diâmetro da coluna
        40  mm
        Entrada máxima de corrente
        30  mW
        Tipo de diafragma
        Dinâmica
        Áudio de alta resolução
        Sim

      • Conectividade

        Versão Bluetooth
        6,0
        Perfis Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Alcance máximo
        Até 10  m
        Ligação multiponto
        Sim
        Codecs suportados
        SBC
        Tomada dos auscultadores
        3.5  mm

      • Embalagem exterior

        Comprimento
        22.40  cm
        Número de embalagens para o consumidor
        3
        Largura
        22.00  cm
        Peso bruto
        1.65  kg
        Comprimento
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17698 7
        Peso líquido
        0.81  kg
        Tara
        0.84  kg

      • Conveniência

        Suporta a aplicação Philips Headphones
        Sim
        Emparelhamento rápido Google
        Sim
        Atualizações de firmware possíveis
        Sim
        Tipo de controlos
        Botão
        Microsoft Swift Pair
        Sim

      • Alimentação elétrica

        Número de pilhas
        1 un.
        Tempo de carga
         2  hora(s)
        Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído ligado)
        50  hora(s)
        Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado)
        80  hora(s)
        Carregamento rápido
        15 mins for 4 hrs
        Peso da bateria (total)
        14.8  g
        Capacidade da bateria (auscultadores)
        720  mAh
        Tipo de bateria (auscultadores)
        Polímeros de lítio (incorporada)

      • Dimensões da embalagem

        Comprimento
        25  cm
        Tipo de embalagem
        Caixa
        Tipo de disposição na prateleira
        Pendurado
        Largura
        21.2  cm
        Profundidade
        6.9  cm
        Número de produtos incluídos
        1
        EAN
        48 95229 17698 0
        Peso bruto
        0.500  kg
        Peso líquido
        0.270  kg
        Tara
        0.230  kg

      • Dimensões do produto

        Comprimento
        19.20  cm
        Largura
        16.60  cm
        Profundidade
        8.20  cm
        Peso
        0.024  kg

      • Acessórios

        Cabo áudio
        Cabo estéreo de 3,5 mm, L=1,0 m
        Guia de início rápido
        Sim

      • Design

        Cor
        Branco
        Estilo de utilização
        Aro para a cabeça
        Design dobrável
        Plano/para dentro
        Material do acoplamento auditivo
        Pele sintética
        Ajusta à orelha
        Over-ear
        Tipo de proteção
        Fechado

      • Telecomunicações

        Microfone para chamadas
        2 mics
        Redução do ruído do vento
        Sim

      • UPC

        UPC
        8 40063 20788 2

      • Funcionalidades ANC

        Tecnologia ANC
        Híbrido, ANC Pro
        Modo de perceção
        Sim
        ANC adaptável
        Sim
        Microfone para ANC
        3 microfones
        ANC (cancelamento ativo de ruído)
        Sim

      • Assistente de voz

        Compatível com o assistente de voz
        • Siri da Apple
        • Assistente Google
        Ativação do assistente de voz
        Premir o botão multifunções
        Suporte do assistente de voz
        Sim

      • Sustentabilidade

        Revestimento de plástico
        contém 52% de policarbonato reciclado pós-consumo com certificação GRS TE-00132492

      Badge-D2C

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