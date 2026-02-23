Termos de pesquisa

      Auscultadores over-ear sem fios

      TAH6000BK/00

      Classificação geral / 5
      Deixe-se envolver pelo conforto

      Mantenha-se concentrado com os auscultadores over-ear com cancelamento de ruído adaptável, concebidos para anos de utilização confortável. Use-os sem fios para desfrutar de um som quente e natural em qualquer lugar. Em alternativa, ligue um cabo e aproveite um áudio de alta resolução ao ouvir com fios.

      Auscultadores over-ear sem fios

      Deixe-se envolver pelo conforto

      • Som natural. Função Dynamic Bass
      • Encaixe over-ear confortável
      • Cancelamento de ruído adaptável
      • Até 80 horas de reprodução

      Som incrível mesmo com volume baixo. Ouça sem fios ou com fios

      Os diafragmas de 40 mm personalizados e o Dynamic Bass combinam-se para lhe proporcionar um som incrível com graves ricos e completos, mesmo com volumes baixos. Para desfrutar de som de alta resolução, pode ouvir com fios através do cabo de áudio de 3,5 mm (incluído) ou através de USB-C.

      Som envolvente com cancelamento de ruído adaptável

      O cancelamento de ruído adaptável reage rapidamente ao ambiente envolvente para suprimir o ruído externo, incluindo o vento, em tempo real. Se quiser ouvir o que está a acontecer à sua volta, o modo de perceção permite-lhe ouvir os sons exteriores. A função Quick Awareness melhora as vozes, para que possa ter uma conversa sem ter de retirar os auscultadores.

      Encaixe confortável e componentes substituíveis para anos de utilização

      As proteções suaves para as orelhas em pele PU e o aro para a cabeça macio e ajustável proporcionam-lhe uma adaptação extremamente confortável. Para uma melhor vedação acústica e conforto, pode substituir as almofadas em espuma de memória se estas se desgastarem com o tempo. Também pode trocar a bateria recarregável de iões de lítio dos auscultadores quando esta atingir o fim da sua vida útil.

      Ligação Bluetooth® multiponto estável e emparelhamento fácil

      A compatibilidade com os mais recentes dispositivos Bluetooth® 6.0 permite-lhe transmitir sem perturbações no som, para além de lhe possibilitar ligar-se a dois dispositivos em simultâneo. O Android Fast Pair e o Microsoft Swift Pair também são suportados.

      Obtenha até 80 horas de tempo de reprodução (50 horas com o cancelamento de ruído ligado)

      Com o cancelamento de ruído desligado, obtém até 80 horas de reprodução com um carregamento completo e com o cancelamento de ruído ligado obtém até 50 horas. Para um reforço rápido, carregue durante apenas 5 minutos para obter 4 horas adicionais.

      Tecnologia de 5 microfones. Chamadas mais nítidas, mesmo em locais barulhentos

      Estes auscultadores dispõem de uma configuração de cinco microfones, e dois desses microfones, juntamente com um algoritmo de redução de ruído de IA, combinam-se para lhe proporcionar chamadas extremamente nítidas. Mesmo que esteja numa rua movimentada num dia muito ventoso, a sua voz será claramente ouvida e a pessoa com quem está a falar não se vai distrair com o que se passa à sua volta.

      Aplicação Philips Headphones. Personalize a sua experiência

      Sente que falta algo na sua música? A nossa aplicação complementar inclui o EQ, um equalizador intuitivo que permite ajustar o som e explorar diferentes configurações de EQ com a ponta dos dedos. Também pode usar a aplicação para ajustar o cancelamento de ruído, ativar a função Dynamic Bass, gerir dispositivos ligados, atualizar o firmware e muito mais.

      Som quente e natural. Marca de som Philips.

      Os diafragmas personalizados destes auscultadores estão ajustados com a marca de som da Philips, que proporciona um som quente e natural com graves profundos. Independentemente do que estiver a ouvir, vai adorar o que ouve.

      Plástico reciclado com certificação GRS. Embalagens ecológicas

      Utilizamos plásticos reciclados pós-consumo nos nossos produtos e as nossas embalagens são fabricadas a partir de cartão reciclado com certificação FSC com folhetos impressos em papel reciclado.

      Especificações técnicas

      • Som

        Sistema acústico
        Fechado
        Limites frequência
        20 - 40 000 Hz
        Impedância
        16 ohm
        Sensibilidade
        108 ± 3 dB (1 kHz, 1 mW)
        Diâmetro da coluna
        40  mm
        Entrada máxima de corrente
        30  mW
        Tipo de diafragma
        Dinâmica
        Áudio de alta resolução
        Sim

      • Conectividade

        Versão Bluetooth
        6,0
        Perfis Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Alcance máximo
        Até 10  m
        Ligação multiponto
        Sim
        Codecs suportados
        SBC
        Tomada dos auscultadores
        3.5  mm

      • Embalagem exterior

        Comprimento
        22.40  cm
        Número de embalagens para o consumidor
        3
        Largura
        22.00  cm
        Peso bruto
        1.65  kg
        Comprimento
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17697 0
        Peso líquido
        0.81  kg
        Tara
        0.84  kg

      • Conveniência

        Suporta a aplicação Philips Headphones
        Sim
        Emparelhamento rápido Google
        Sim
        Atualizações de firmware possíveis
        Sim
        Tipo de controlos
        Botão
        Microsoft Swift Pair
        Sim

      • Alimentação elétrica

        Número de pilhas
        1 un.
        Tempo de carga
         2  hora(s)
        Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído ligado)
        50  hora(s)
        Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado)
        80  hora(s)
        Carregamento rápido
        15 mins for 4 hrs
        Peso da bateria (total)
        14.8  g
        Capacidade da bateria (auscultadores)
        720  mAh
        Tipo de bateria (auscultadores)
        Polímeros de lítio (incorporada)

      • Dimensões da embalagem

        Comprimento
        25  cm
        Tipo de embalagem
        Caixa
        Tipo de disposição na prateleira
        Pendurado
        Largura
        21.2  cm
        Profundidade
        6.9  cm
        Número de produtos incluídos
        1
        EAN
        48 95229 17697 3
        Peso bruto
        0.500  kg
        Peso líquido
        0.270  kg
        Tara
        0.230  kg

      • Dimensões do produto

        Comprimento
        19.20  cm
        Largura
        16.60  cm
        Profundidade
        8.20  cm
        Peso
        0.024  kg

      • Acessórios

        Cabo áudio
        Cabo estéreo de 3,5 mm, L=1,0 m
        Guia de início rápido
        Sim

      • Design

        Cor
        Preto
        Estilo de utilização
        Aro para a cabeça
        Design dobrável
        Plano/para dentro
        Material do acoplamento auditivo
        Pele sintética
        Ajusta à orelha
        Over-ear
        Tipo de proteção
        Fechado

      • Telecomunicações

        Microfone para chamadas
        2 mics
        Redução do ruído do vento
        Sim

      • UPC

        UPC
        8 40063 20787 5

      • Funcionalidades ANC

        Tecnologia ANC
        Híbrido, ANC Pro
        Modo de perceção
        Sim
        ANC adaptável
        Sim
        Microfone para ANC
        3 microfones
        ANC (cancelamento ativo de ruído)
        Sim

      • Assistente de voz

        Compatível com o assistente de voz
        • Siri da Apple
        • Assistente Google
        Ativação do assistente de voz
        Premir o botão multifunções
        Suporte do assistente de voz
        Sim

      • Sustentabilidade

        Revestimento de plástico
        contém 52% de policarbonato reciclado pós-consumo com certificação GRS TE-00132492

