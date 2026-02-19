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Política de devolução de 30 dias
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Tecnologia Lift & Cut de tripla ação
Lâminas duplas SteelPrecision
Cabeça flexível Precision de 360°
Sensor Pressure Guard
5 anos de garantia******
O nosso sistema de corte patenteado Lift & Cut de tripla ação levanta suavemente os pelos da sua raiz para os cortar com precisão até 0,00 mm do nível de pele, sem cortar a pele, para um barbear mais apurado e duradouro.
Cabeças compactas mais pequenas e totalmente flexíveis com padrões de alongamento da pele que se adaptam dinamicamente a cada curva do seu rosto. Para um contacto constante com a pele com uma precisão 20% superior* para apanhar pelos difíceis no pescoço e sob o nariz. Precisão constante.
As nossas lâminas Dual SteelPrecision rotativas a 360° alcançam o pelo em crescimento em diferentes direções. Com 7 milhões de movimentos de corte por minuto, para um barbear eficiente mesmo numa barba com 1, 3 ou 7 dias.
4.4
de 5
2375
Críticas
87%
recomendam este produto
Rickyf
19/02/2026
Portugal
Comprador verificado
Barbeado confortável, rápido e suave
Experiência de conforto e eficiência com a philips i9000
Pontos positivos
Suavidade, rapidez e eficiência
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige XP9205/30 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige XP9205/30 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
MAFSantos
15/02/2026
Portugal
Comprador verificado
Produto excelente para quem tem peles sensíveis.
Tenho a pele da cara bastante sensível, e maioria das máquinas deixa-me com a pele irritada e vermelha. Desde que comecei a usar as máquinas da Philips tenho um barbear fácil sem qualquer problema.
Pontos positivos
Fácil manuseamento, controlo ao barbear, sem irritações da pele
Pontos negativos
não encontro nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige XP9204/30 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige XP9204/30 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
dpratas
10/02/2026
Portugal
Comprador verificado
Produto excelente
Excelente produto, tecnologicamente avançado. Barbear perfeito
Pontos positivos
Facilidade de uso. Alta qualidade
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige XP9204/30 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige XP9204/30 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
em comparação com a anterior
em comparação com revestimento sem esferas
em comparação com água na recarga
Após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra