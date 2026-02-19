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  • Barbear apurado e pele suave.
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i9000 PrestigeMáquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

XP9205/30

4.4
| (2375) Críticas | 87% recomendam este produto
Barbear apurado e pele suave.
A Philips i9000 Prestige, com sistema Lift & Cut de tripla ação e cabeça compacta flexível Precision de 360°, corta o pelo ao nível da pele, mesmo em zonas difíceis de alcançar. Com IA, a SkinIQ deteta, guia e adapta-se para conforto da pele.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

com tecnologia SkinIQ

Barbear apurado e pele suave.

  • Tecnologia Lift & Cut de tripla ação

  • Lâminas duplas SteelPrecision

  • Cabeça flexível Precision de 360°

  • Sensor Pressure Guard

  • 5 anos de garantia******

Barbear próximo do nível da pele, resultados duradouros

Barbear próximo do nível da pele, resultados duradouros

O nosso sistema de corte patenteado Lift & Cut de tripla ação levanta suavemente os pelos da sua raiz para os cortar com precisão até 0,00 mm do nível de pele, sem cortar a pele, para um barbear mais apurado e duradouro.

Precisão, mesmo nas áreas mais difíceis de barbear

Precisão, mesmo nas áreas mais difíceis de barbear

Cabeças compactas mais pequenas e totalmente flexíveis com padrões de alongamento da pele que se adaptam dinamicamente a cada curva do seu rosto. Para um contacto constante com a pele com uma precisão 20% superior* para apanhar pelos difíceis no pescoço e sob o nariz. Precisão constante.

Eficiente em cada passagem, mesmo numa barba com 1, 3 ou 7 dias

Eficiente em cada passagem, mesmo numa barba com 1, 3 ou 7 dias

As nossas lâminas Dual SteelPrecision rotativas a 360° alcançam o pelo em crescimento em diferentes direções. Com 7 milhões de movimentos de corte por minuto, para um barbear eficiente mesmo numa barba com 1, 3 ou 7 dias.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

2375

Críticas

87%

recomendam este produto

19/02/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Barbeado confortável, rápido e suave

Experiência de conforto e eficiência com a philips i9000

Pontos positivos

Suavidade, rapidez e eficiência

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige XP9205/30 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

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15/02/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Produto excelente para quem tem peles sensíveis.

Tenho a pele da cara bastante sensível, e maioria das máquinas deixa-me com a pele irritada e vermelha. Desde que comecei a usar as máquinas da Philips tenho um barbear fácil sem qualquer problema.

Pontos positivos

Fácil manuseamento, controlo ao barbear, sem irritações da pele

Pontos negativos

não encontro nenhuma

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10/02/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Produto excelente

Excelente produto, tecnologicamente avançado. Barbear perfeito

Pontos positivos

Facilidade de uso. Alta qualidade

Pontos negativos

Nenhuma

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Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige XP9204/30 Máquina de barbear elétrica a húmido/seco com SkinIQ

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  1. em comparação com a anterior

  2. em comparação com revestimento sem esferas

  3. em comparação com água na recarga

  4. Após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra