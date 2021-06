Certifique-se sempre de que o depósito de água do aspirador Philips para limpeza a húmido é mantido com o pano de microfibras para cima ou para baixo. Se posicionar o depósito de água de outra forma, existe a possibilidade de a água no depósito de água fluir rapidamente através da tira humedecedora na parte inferior do depósito de água.