Pode lavar o recipiente e o cesto da Philips Airfryer com água quente, líquido da loiça e uma esponja macia. Tenha em atenção o seguinte durante a limpeza do recipiente e do cesto da Philips Airfryer:

Deixe a Airfryer arrefecer durante aproximadamente 30 minutos antes de a limpar

O recipiente e o cesto da sua Airfryer têm um revestimento antiaderente. Não utilize utensílios de cozinha em metal nem materiais de limpeza abrasivos para os limpar, pois isto pode danificar o revestimento antiaderente.

Se aderirem resíduos de alimentos ao fundo do recipiente, encha-o com água quente e detergente, e deixe-o repousar durante 5 a 10 minutos. Ao enchê-lo com água, os resíduos de alimentos soltam-se e torna-se mais fácil removê-los do recipiente. Certifique-se de que utiliza um líquido de limpeza que elimina gordura.

Nota: Se existirem manchas de gordura no recipiente ou no cesto e não conseguiu removê-las com o líquido de limpeza, utilize um líquido desengordurante mais eficaz. Siga as instruções da embalagem.

Nota: O recipiente e o cesto da Airfryer da Philips são laváveis na máquina de lavar loiça.