Se estiver a preparar batatas fritas caseiras na sua Airfryer, siga estes passos:

Descasque as batatas e corte-as em palitos.

Demolhe os palitos de batata numa taça com água durante, no mínimo, 30 minutos, retire-os e seque-os com papel de cozinha.

Coloque meia colher de sopa de azeite numa taça, coloque os palitos na taça e misture até os palitos estarem humedecidos com o azeite.

Retire os palitos da taça com a mão ou com um utensílio de cozinha para que o azeite em excesso permaneça na taça. Coloque os palitos no cesto.