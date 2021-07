Podem surgir descascamentos no interior do recipiente ou cesto da Philips Airfryer devido a toques ou arranhões acidentais no revestimento (por ex., durante a limpeza com acessórios de limpeza duros e/ou ao inserir o cesto). Esta situação não é prejudicial, uma vez que todos os materiais utilizados na Philips Airfryer são seguros para utilização alimentar. Nota: Evite limpar a Airfryer com utensílios de limpeza agressivos (por ex., esfregões de aço ou escovas duras) e insira o cesto cuidadosamente.