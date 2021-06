É normal que a máquina faça alguns ruídos durante a preparação do café. No entanto, se a máquina começar a fazer um ruído fora do normal, recomendamos que limpe o bloco de preparação e o lubrifique.

É importante enxaguar o bloco de preparação da máquina de café expresso Philips/Saeco todas as semanas. Siga os passos abaixo ou veja o nosso tutorial em vídeo:

Desligue a máquina, e aguarde até que esta esteja completamente desligada e já não faça ruídos (o que demora cerca de 15 a 20 segundos) Abra a porta de serviço e retire o bloco de preparação, premindo o botão “PUSH” no lado direito, segure-o e puxe-o na sua direção Passe o bloco de preparação cuidadosamente por água morna e deixe-o secar ao ar antes de o instalar novamente

Se estas soluções não resolverem o problema, contacte-nos para obter mais ajuda.