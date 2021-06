A minha máquina de café Philips/Saeco não tira café

Existem alguns motivos diferentes para o café não ser tirado pela máquina de café expresso Philips/Saeco. Abaixo encontrará algumas soluções para resolver este problema sozinho.

Nota: se estiver a utilizar a máquina pela primeira vez, é normal que, durante a primeira preparação, apenas sejam preparadas algumas gotas de café. Prepare mais algumas chávenas de café para otimizar a extração do café com o tamanho compacto do café moído.