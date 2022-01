É possível que ao ajustar o moinho para uma moagem mais fina, este se tenha virado acidentalmente, fazendo com que as duas mós ficassem demasiado próximas. Se a moagem for demasiado fina, pode não absorver a água.

A solução é reajustar a definição de moagem para uma mais grossa, rodando o botão do moinho no interior do recipiente para os grãos de café para um número maior ou para grãos de café maiores.