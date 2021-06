Mesmo que recolha a água de enxaguamento do bico do café numa chávena, haverá sempre água de enxaguamento no tabuleiro de recolha. Esta situação deve-se ao facto de a máquina escoar a água de enxaguamento diretamente para o tabuleiro de recolha do enxaguamento automático para gerir o enxaguamento dos circuitos, de modo a assegurar um desempenho otimizado da máquina. O enxaguamento automático é executado quando liga e desliga a máquina, depois de preparar uma bebida ou depois de utilizar o acessório para espuma de leite.

Devido a esta água de enxaguamento, poderá sentir que há sempre alguma água no tabuleiro de recolha ou que o tabuleiro enche mais rápido do que o previsto. No entanto, isto não indica uma fuga da máquina.

Para evitar que isso aconteça, esvazie-o diariamente ou assim que o indicador vermelho saltar.

Nota: No caso de o tabuleiro de recolha ficar cheio depois de preparar 2 chávenas de café ou se o tabuleiro de recolha ficar cheio de água durante a noite, aconselhamo-lo a contactar-nos para obter assistência.