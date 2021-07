Pode ajustar as regulações do moinho através do botão no interior do recipiente para os grãos. Dependendo da máquina, poderá ser necessária uma chave de ajuste (o cabo da colher do café pré-moído).

Coloque uma chávena sob o bico de saída do café. Prima o botão “Espresso” para preparar um café expresso. Quando o moinho começa a moer, nas máquinas nas quais é necessária uma ferramenta, é preciso primeiro colocar a chave de ajuste do moinho no botão (consulte a imagem 1) e, em seguida, pressionar o botão para baixo e rodar para a esquerda ou para a direita. Nas máquinas nas quais não é necessária uma ferramenta, pode pressionar o botão manualmente e rodar para a esquerda ou para a direita (consulte a imagem 2). Rode um entalhe para a esquerda ou para a direita para ajustar a regulação. A máquina terá números ou pontos para indicar a regulação de moagem. Um ponto mais pequeno = tamanho mais pequeno das partículas. Um número mais pequeno = tamanho mais pequeno das partículas Prepare 2 a 3 chávenas de café para sentir a diferença. O SAS (Sensor adaptador Saeco) precisa de fazer os ajustamentos adequados para o período de tempo durante o qual o moinho roda para se assegurar de que está a ser moída a quantidade certa de café para garantir uma dose ideal de café expresso.