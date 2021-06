Antes de tentar inserir o bloco de preparação, certifique-se de que está colocado na posição neutra. O bloco de preparação está na posição neutra quando a seta do cilindro amarelo na parte lateral do bloco de preparação estiver alinhada com a seta preta e a indicação “N.“. O gancho amarelo na parte lateral tem de estar na posição vertical (consulte a imagem de referência).

Para colocar o bloco de preparação numa posição neutra e colocá-lo novamente na máquina, siga os passos abaixo:

Deixe o bloco de preparação de fora e feche a porta de serviço. Coloque todas as outras peças novamente na máquina (tabuleiro de recolha/recipiente para grãos de café, depósito de água). Prima o botão ON/OFF para desligar a máquina. Aguarde até deixar de ouvir sons (este processo pode demorar até 15 a 20 segundos). Prima o botão ON/OFF para ligar a máquina. Não faça quaisquer ações, como abrir a porta de serviço/remover o tabuleiro de recolha/depósito de água, antes de a máquina ficar pronta a ser utilizada. Coloque o bloco de preparação na posição neutra antes de o inserir. Para colocar o bloco de preparação na posição neutra, pressione primeiro a alavanca para baixo até que esteja em contacto com a base do bloco de preparação (consulte a imagem 1); em seguida, verifique se o gancho amarelo está na posição mais superior, caso contrário, desloque-o para cima (consulte a imagem 2) Abra a porta de serviço e deslize o bloco de preparação novamente para o interior da máquina ao longo das calhas de guia até encaixar na posição correta. Feche a porta de serviço, desligue a máquina e volte a ligá-la.

Nota: As instruções podem ser diferentes consoante o modelo específico da máquina de café expresso. Para instruções passo-a-passo mais exatas, consulte o manual do utilizador.