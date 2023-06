É possível que a sua máquina de barbear não ligue ou não funcione devido à sujidade. As cabeças de corte podem estar bloqueadas com partículas de sujidade ou pelos presos no interior.

Para resolver este problema, limpe corretamente a sua máquina de barbear. Se possível, retire a cabeça de corte e limpe também a parte interior da máquina de barbear. Consulte o manual do utilizador para obter instruções de limpeza detalhadas.

Em algumas máquinas de barbear, o símbolo de aviso de limpeza fica intermitente para o informar de que a máquina de barbear precisa de ser limpa.