Alguns modelos são fornecidos com a função de início rápido ativada. A função de início rápido permite-lhe aumentar as vibrações ao longo do tempo para se habituar à escovagem elétrica. Desative a função de início rápido para aumentar as vibrações. No manual do utilizador fornecido com a sua escova de dentes Philips Sonicare, pode encontrar instruções mais detalhadas para desativar a função de início rápido.