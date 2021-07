Verifique se consegue ligar o seu aspirador Philips premindo o botão ligar/desligar no próprio aparelho, sem utilizar o comando. Se conseguir, significa que as pilhas do comando estão descarregadas. Esta situação aplica-se apenas a aspiradores com comando por infravermelhos.

Neste caso, substituir as pilhas resolverá o problema.

Nota:

Se nenhuma das opções anteriores se aplica à sua situação, o seu aspirador Philips poderá ter uma avaria técnica.

Neste caso, recomendamos que entre em contacto connosco para obter mais assistência.