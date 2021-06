Como utilizar as pastilhas de limpeza Philips Saeco

Utilizar as pastilhas para limpeza do circuito de café Philips/Saeco (CA6704) ajuda a remover a gordura do filtro do bloco de preparação da máquina de café expresso, para assegurar que a máquina continua a funcionar devidamente. Abaixo encontrará instruções passo-a-passo.

Para comprar as pastilhas, visite loja online da Philips.

Nota: Utilizar as pastilhas para limpeza do circuito de café não descalcifica a sua máquina de café expresso.