Siga as instruções ou veja o vídeo abaixo para saber como iniciar o processo de preparação e utilizar a função para manter quente na Airfryer:



Iniciar o processo de preparação:



1. Ligue a ficha da Philips Airfryer à tomada elétrica



2. Prima o botão ligar/desligar



3. Para alterar a predefinição, rode o seletor QuickControl (localizado na parte frontal do aparelho) para a regulação pretendida. Para confirmar a predefinição selecionada ou a função manual, prima o seletor QuickControl. A indicação do tempo de preparação fica intermitente no ecrã.



4. Para alterar o tempo de preparação, rode o seletor QuickControl da Airfryer para a regulação pretendida. Para confirmar o tempo de preparação selecionado, prima o seletor QuickControl. Selecione o tempo de acordo com a tabela de predefinições que consta no livro de receitas ou no manual do utilizador, que pode encontrar em "Manuais e documentação" na página de assistência.



Nota: Se escolher a predefinição do manual, pode selecionar primeiro a temperatura.



5. O aparelho inicia a preparação dos alimentos após a confirmação do tempo de preparação.



Utilizar a função para manter quente:



O modo para manter quente foi concebido para manter os seus alimentos quentes imediatamente após a sua preparação na Airfryer. Devido à baixa temperatura utilizada, esta função não se destina a reaquecer alimentos.



Durante o modo para manter quente, a ventoinha e o aquecedor no interior do aparelho ligam-se ocasionalmente. Esta função mantém os alimentos quentes durante até 30 minutos após o término do tempo de preparação.



Também pode ver o vídeo abaixo: