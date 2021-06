Um filtro sujo impedirá que o ar circule como deveria em circunstâncias normais. Isto pode reduzir o poder de sucção do seu aspirador Philips. Consequentemente, o aparelho pode não estar a limpar corretamente ou conforme esperado.

Consoante o modelo do seu aspirador, este terá um filtro de proteção do motor e/ou um filtro de exaustão.

Quando o filtro de proteção do motor está sujo:

Normalmente, o filtro de proteção do motor está por trás do saco para o pó ou do recipiente do pó.

Este filtro deve ser limpo a cada 4 a 6 semanas (consoante o modelo).

Dependendo também do modelo específico do aspirador: em alguns modelos, este filtro deve ser limpo sacudindo-o sobre um caixote do lixo/escovando o pó; e noutros modelos, pode ser lavado com água. Consulte as indicações do seu modelo específico.

Quando o filtro de exaustão está sujo:

O filtro de exaustão está localizado na parte posterior do aspirador Philips, por trás do motor.

Este filtro não deve ser lavado nem limpo: deve ser substituído uma vez por ano (salvo se o filtro do modelo do seu aspirador não for substituível)