Certifique-se sempre de que, ao utilizar o sistema de leite, todas as peças estão limpas. Limpe as peças de acordo com as informações no manual do utilizador.

Nota: Apenas o sistema de leite LatteGo é lavável na máquina de lavar loiça. Os outros sistemas de leite, como os jarros de leite, não são laváveis na máquina de lavar loiça.

No caso de, após todas as soluções acima, ainda não funcionar, contacte-nos para obter mais assistência.