A luz Wi-Fi está desligada

- A máquina de café não está ligada à rede Wi-Fi doméstica (nenhuma configuração Wi-Fi inicial efetuada até agora).

- A ligação Wi-Fi da máquina está desligada.

- A ligação Wi-Fi doméstica não está a funcionar corretamente.

- A ligação à sua rede Wi-Fi doméstica foi perdida, por exemplo, porque o router doméstico foi alterado, ou o nome ou a palavra-passe da rede foi alterado.

- A distância entre a máquina de café e o router é demasiado grande.



A luz Wi-Fi está acesa

- A configuração de Wi-Fi foi concluída com êxito e a máquina de café está ligada à rede Wi-Fi doméstica.



A luz Wi-Fi mantém-se acesa depois de desligar a máquina

- Para permitir a receção de atualizações, o módulo Wi-Fi tem de estar disponível e, por conseguinte, a luz Wi-Fi permanece acesa.



A luz Wi-Fi está intermitente

- A máquina de café está no modo de configuração durante o processo de configuração de Wi-Fi. Os botões da máquina de café estão inativos.

- No caso de a máquina já estar ligada, a luz intermitente indica que a máquina de café está a ser ligada novamente à rede Wi-Fi doméstica.

- Se a máquina estiver ligada à rede Wi-Fi, a luz intermitente lenta indica que a máquina de café está a atualizar o firmware. Esta atualização pode demorar alguns minutos e, durante este período, não é possível utilizar a máquina de café.