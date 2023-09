Um objeto está preso na passagem do fluxo de ar

Um objeto externo pode estar preso na passagem do fluxo de ar. Certifique-se de que o aparelho está desligado. Limpe o bocal seguindo os passos indicados no manual do utilizador ou no vídeo abaixo.

Verifique o tubo, retirando-o do aparelho principal. Além disso, verifique se existem objetos presos no aspirador portátil. Retire o objeto do bocal ou do tubo e reinicie o aparelho.

O filtro não se encontra no aparelho

Se o filtro não se encontrar no aparelho, tal pode causar problemas na potência de sucção. Certifique-se de que o filtro está no aparelho e montado corretamente. Quando colocar o recipiente do pó no aparelho, é importante alinhar primeiro a parte superior do recipiente antes de o colocar no devido lugar.

Os canais de ar do bocal do aspirador e da esfregona estão obstruídos

Se os canais de ar do bocal do aspirador e da esfregona estiverem obstruídos, a potência de sucção pode diminuir. Para resolver este problema, siga as instruções seguintes para limpar o bocal:

Abra as tampas dos canais de ar em ambos os lados do bocal (imagem D1).

Limpe os canais (imagem D2).

Feche as tampas e vire o bocal ao contrário (imagens D3 e D4).

Limpe as placas de fecho do fluxo de ar em ambos os lados do bocal (imagem D5).